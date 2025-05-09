В Германии настроены решительно: Мерц пригрозил Путину "ударом" за Украину

Новый канцлер Германии предупредил, что Россия может столкнуться с серьезными проблемами.

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Европейские страны и США склонны действовать радикально / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Мерц:

Россия не должна задерживать подписание мирного договора

Германия может ввести санкции против России в случае затягивания мира

ЕС будет поддерживать Украину и в дальнейшем

Украина вместе с партнерами прокладывает путь к устойчивому миру, в то время как страна-агрессор Россия всячески пытается избежать начала мирных переговоров для заключения соответствующего договора.

В Германии не готовы ждать, пока Кремль опомнится, поэтому канцлер Фридрих Мерц заявил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если не даст возможность заключить настоящий мирный договор. Его слова приводит Stern.

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"Если этого не произойдет, мы не будем колебаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции", - подчеркнул он.

При этом Мерц отметил, что Германия и ее союзники готовы и в дальнейшем помогать Украине защищать себя и двигаться в направлении скорейшего окончания войны.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Ранее в СМИ появилась информация, что если страна-агрессор Россия будет уклоняться от мирного урегулирования войны против Украины, США и Европейский Союз нанесут по РФ координированный санкционный удар.

Вскоре после этого стало известно, что Великобритания вводит санкции против 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота" диктатора Владимира Путина.

Напомним, Главред сообщал, что власти Соединенных Штатов завершили разработку нового пакета санкций против России, который будет касаться банковской сферы и энергетики.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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