Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

Вашингтон решает наложить санкции на Газпром и крупные российские компании в банковской сфере.

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США готовы к новому давлению на Москву / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Вкратце:

США готовят новый пакет санкций против России, включая меры для энергетики и банков

Под санкции могут попасть Газпром и крупные российские компании

Трамп активно продвигает мирные инициативы, включая соглашение о поставках полезных ископаемых

Власти Соединенных Штатов завершили разработку нового пакета санкций против России, который будет касаться банковской сферы и энергетики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, санкции направлены на усиление давления на Москву с целью достижения урегулирования войны в Украине. В частности, под ограничения могут попасть государственный энергетический концерн "Газпром", а также крупные компании, работающие в области природных ресурсов и финансов.

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"Чиновники США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны с Украиной", - говорится в материале.

Один из представителей администрации, пожелавший остаться анонимным, отметил, что "Совет национальной безопасности США пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России. Это должно быть одобрено Трампом".

Еще один источник подтвердил: "Это полностью его решение".

"С самого начала президент ясно дал понять о своей приверженности к достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Reuters отмечает, что подписанное в среду соглашение между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых, которое Трамп активно продвигал в рамках своих мирных инициатив, может усилить его позицию в отношении Кремля в случае принятия нового пакета санкций.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

Кроме того Европейский Союз работает над новым, 17-м пакетом санкций против России, согласовывая его с Соединенными Штатами.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

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