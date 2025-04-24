Британия анонсировала мощный пакет санкций против РФ: что попало под запрет

О главном:
- Санкции должны остановить военную машину РФ и спасти жизни
- Контроллеры видеоигр больше не будут попадать в РФ
- Лондон блокирует технику, которую РФ может использовать на войне
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, сообщает Politico. Среди ограничений - запрет экспорта в РФ игровых контроллеров, которые, по словам британской стороны, применялись для пилотирования беспилотников в войне против Украины.
Правительство отмечает, что новые меры направлены на ограничение доступа России к современным технологиям, в частности тем, которые могут быть использованы в военных целях. В санкционный список также включено программное обеспечение для поиска и разработки новых нефтяных и газовых скважин.
"Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации", - заявил министр по вопросам санкций Великобритании Стивен Даути.
Новый пакет санкций охватывает 150 ограничительных мер и направлен на оборонный и энергетический секторы РФ. В список входят критически важные для российской армии электронные компоненты - в частности усилители и микросхемы, а также химикаты, машины, электроника и металлы.
"Мы также прямо запрещаем контроллеры видеоигр, которые идут в Россию, предотвращая их использование для пилотирования дронов на передовой, то есть игровые консоли больше не будут перепрофилированы для убийств в Украине", - говорится в заявлении британского правительства.
Санкции против РФ - последние новости
Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумах журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.
Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.
В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
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Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
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