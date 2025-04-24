Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

Белый дом обсуждает снятие энергетических санкций с РФ, но все не так гладко.

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Уиткофф хочет отмены санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Ключевую роль в продвижении идеи снятия санкций играет Стив Уиткофф

Инициатива пока не получила существенной поддержки в Белом доме

Белый дом якобы обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода Северный поток-2 и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на пять человек, знакомых с ходом дискуссий. При этом в правительстве США идут споры по этому вопросу.

Издание отмечает, что отмена санкций, действующих в отношении одного из основных трубопроводов России, соединяющих ее газовые месторождения с Западной Европой, станет резким изменением политики США, впервые введенной во время первого срока президента Дональда Трампа. Президент Джо Байден отменил эти санкции в начале своего срока, но вновь ввел их после того, как президент России Владимир Путин начал вторжение на Украину в 2022 году.

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Возобновление работы Северного потока-2 может принести Москве финансовую выгоду, но только если ЕС согласится снова покупать российский газ по трубопроводу.

"Снятие санкций будет равносильно дипломатическому перевороту для России и крупной уступке со стороны Трампа", - пишут журналисты.

Как утверждают собеседники издания, спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф был главным сторонником отмены санкций. Уиткофф якобы поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые Соединенные Штаты наложили на Россию. Впрочем, в совместном заявлении Белого дома госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф опровергли информацию о том, что вопрос ослаблении санкций был темой для обсуждений.

Еще один источник Politico сказал, что хотя Уиткофф и выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта инициатива пока не нашла большой поддержки в Белом доме, и что госсекретарь Марко Рубио пытался ее сорвать.

Выступает против снятия энергетических санкций с РФ и министр внутренних дел Дуг Бергум, который также является главой Совета по энергетическому доминированию Белого дома.

По словам другого человека, знакомого с этим вопросом, некоторые чиновники в правительстве США считают, что Россия ввела Виткоффа в заблуждение относительно масштабов экономических возможностей для США в восстановлении деловых связей с Россией.

"В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающимися энергетическим доминированием — Бургумом, который хочет рынков для американского СПГ, и Уиткоффом, который хочет быть ближе к России. Восстановление Россией статуса ведущего поставщика энергии в Европу станет "кровавой баней для американских [нефте- и газодобытчиков]", — сказал один из источников Politico.

Госдепартамент не ответил на вопросы. Департамент внутренних дел не ответил на электронное письмо с вопросами к Бургуму.

Спецпредставители Трампа по вопросу завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

Северный поток-2 - последние новости

В марте издание Financial Times писало, что США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода Северный поток-2 в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой.

Осенью 2022 года российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 были повреждены в результате взрывов. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

Как писал Главред, подрыв Северного потока, который проходит по территории Германии, инкриминируют гражданину Украины. Однако заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер на пресс-конференции в Берлине заявил, что на немецко-украинские отношения это не будет влиять.

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