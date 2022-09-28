Северный поток и Северный поток-2 подорвали - МИД Швеции

Анн Линде назвала причину утечек в газопроводах Северный поток и Северный поток-2 / Фото Reuters, twitter.com/AnnLinde

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж.

"Утечки газа из газопроводов Северный поток и Северный поток-2 в исключительных экономических зонах являются следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем", – написала Линде в Twitter.

Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

Как сообщал Главред, 27 сентября оператор Северного потока компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода и утечке газа. В Польше не исключают, что случившееся является российской провокацией.

Тем временем в РФ намекают на спланированную диверсию. Эта позиция удобна Кремлю для подтверждения хоть какого-то нападения на себя и оправдания мобилизации в России. Кроме того, РФ может использовать это для отказа поставлять голубое топливо по газопроводу аж до конца отопительного сезона. Они смогут объяснить это тем, что технической возможности для этого нет.

Что известно о судьбе Северного потока-2

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации Северного потока-2 полностью блокируется на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе. А без сертификата газопровод не может заработать.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, который идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать этими трубами сжиженный природный газ.

Вице-спикер Бундестага ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ на его заявление жестко выразился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала газопровод "куском металла на дне моря".

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