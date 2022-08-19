"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2

Зависимость от российского газа убивает - Кулеба / Коллаж УНИАН, Reuters

Призывы в Германии запустить на некоторое время трубопровод Газпрома Северный поток-2, а потом его закрыть, являются абсолютно иррациональными. Их можно сравнить с наркотической зависимостью, когда человек не осознает разрушительных последствий "последнего раза". Зависимость от российского газа губительна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он подверг резкой критике слова вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубики, который в ситуации с войной России против Украины призвал открыть СП-2, чтобы заполнить газовые хранилища на зиму.

"Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Заявление вице-спикера Кубики о Северном потоке-2

Немецкий политик, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики ранее в интервью RND призвал открыть российский газопровод Северный поток-2, чтобы заполнить газовые хранилища на зиму. Он сделал такое заявление в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Политик призвал открыть трубу СП-2 "как можно скорее".

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - подчеркнул Вольфганг Кубики.

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