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Северный поток внезапно начал протекать в трех местах: в Польше заявили о провокации

27 сентября 2022, 20:44

Оператор Северного потока, компания Nord Stream, сегодня сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода.

Северный поток
На газопроводах обнаружили утечки голубого топлива / Reuters

На газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. В Польше не исключают, что случившееся является российской провокацией, пишет dw.com.

Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сегодня сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - цитирует заявление компании Nord Stream агентство Интерфакс 27 сентября.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали СП-2, утечка газа была также зафиксирована из обеих нитках СП-1. Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключает российскую провокацию

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России.

"Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе, и на участках, которые находятся в Западной Европе", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах Северный поток.

"Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.

Известно, что газопровод СП-2 из России в Германию был достроен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Поставки газа по СП-1

В то же время газопровод СП-1 продолжал работу и после начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля. При этом Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по этому трубопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины.

Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов. В ЕС остановку СП-1 считают политическим решением, призванным оказать давление на европейские страны, которые поддерживают Украину, обороняющуюся от российской агрессии.

Фото с места утечки "голубого топлива"

В сети появились фото с места утечки газа на газопроводах СП-1 в Балтийском море. Фото были опубликованы датскими военными, сообщает Forsvaret.

Кроме того, шведский сейсмоцентр сообщил, что в районе утечек газа на Северных потоках были зафиксированы мощные подводные взрывы.

В Европе подозревают, что причиной аварии могла стать диверсия с участием водолазов. На данный момент известно, что вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

Морское управление Дании распространило релиз об утечке голубого топлива в районе острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". По данным агентства Reuters, которое ссылается на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" существует две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании.

Остановка СП

Напомним, 2 августа Россия полностью остановила работу газопровода Северный поток якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в сообщении Газпрома.

Компания также отмечает, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Что известно о судьбе "Северного потока-2"

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" полностью блокируется на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе. А без сертификата газопровод не может заработать.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, который идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать этими трубами сжиженный природный газ.

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубик предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ на его заявление жестко выразился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала газопровод "куском металла на дне моря".

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