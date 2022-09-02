В Евросоюзе резко высказались об остановке Северного потока

РФ остановила СП под лживым предлогом / Коллаж Reuters

Российская компания Газпром остановила газопровод Северный поток под лживым предлогом, говорится в заявлении спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.

"Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает Северный поток-1 под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - написал он.

Остановка СП

Напомним, 2 августа Россия полностью остановила работу газопровода Северный поток якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в сообщении Газпрома.

Компания также отмечает, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Что известно о судьбе "Северного потока-2"

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" полностью блокируется на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе. А без сертификата газопровод не может заработать.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, который идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать этими трубами сжиженный природный газ.

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубик предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ на его заявление жестко выразился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала газопровод "куском металла на дне моря".

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