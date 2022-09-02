В Германии заговорили о необходимости разобрать Северный поток-2

В Германии просят разобрать газопровод "Северный поток-2" / Reuters

В Германии считают, что газопровод "Северный поток-2" навредил стране, поэтому его необходимо разобрать. Об этом заявили представители фракции "Свободных демократов", сообщает Spiegel.

"Мы требуем демонтировать"Северный поток-2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты", - говорится в сообщении.

Политики отметили, что с самого начала "Северный поток-2" был геополитическим проектом, который был направлен на изоляцию Украины.

Демократы призвали расширить санкции против российского руководства, а также выслать их родственников, у которых есть визы и право на проживание в Германии.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, который идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать этими трубами сжиженный природный газ.

Напомним, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубик предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ на его заявление жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

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