Предала мужа и страну: жена бойца ВСУ "сливала" оккупантам данные об украинских позициях

Боец ВСУ регулярно давал деньги на содержание общего сына, но женщину подкупили обещания оккупанта.
Украинка, муж которой защищает страну на фронте в составе ВСУ, сдавала его позиции российским оккупантам. Также она "сливала" данные о размещении военных объектов и техники вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщает СБУ.
"Предательницей" оказалась 31-летняя жительница Днепропетровской области. С женщиной связался российский военнослужащий, после чего с мая этого года она начала сотрудничать с разведкой РФ. Враг подкупил украинку обещаниями о российском гражданстве и "высоком уровне жизни".
Известно, что женщина передавала информацию оккупантам через мессенджеры. Впоследствии эти данные враг использовал для нанесения артиллерийских и авиаударов.
"Предательницу" задержали после того, как она в очередной раз передала тайную информацию российским военным. Отмечается, что женщина имеет с военным ВСУ общего сына. Украинский защитник постоянно перечислял деньги на его содержание.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".
Напомним, в оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант. Он попал в больницу.
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