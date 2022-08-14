Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

Они присваивали "гуманитарную помощь", которую страна-агрессор передавала местным жителям. Но из-за плохого качества продуктов отравились ими.
На временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".
Коллаборанты продемонстрировали свою жадность и вместо того, чтобы раздавать продукты, спрятали их у себя. "Гуманитарка" оставалась в руках кучки "своих людей". Об этом сообщает корреспондент из Харькова Анна Черненко, пишет 24 канал.
Но продукты оказались плохого качества, и коллаборанты и приближенные к ним люди массово отравились.
Это произошло в Боровской общине.
"Семьи коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", – рассказала журналистка.
Местные жители не пострадали, ведь у них не было доступа к этой некачественной пище.
Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант. Он попал в больницу.
Напомним, 6 августа в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине партизаны подстрелили "заместителя главы" оккупационной администрации города Виталия Гуру, он умер по дороге в больницу.
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