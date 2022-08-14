УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

14 августа 2022, 14:38

Они присваивали "гуманитарную помощь", которую страна-агрессор передавала местным жителям. Но из-за плохого качества продуктов отравились ими.

Гуманитарная помощь от РФ, отравление, больница
Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой", которую РФ передала гражданским/ МЧС РФ, скрин

На временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".

Коллаборанты продемонстрировали свою жадность и вместо того, чтобы раздавать продукты, спрятали их у себя. "Гуманитарка" оставалась в руках кучки "своих людей". Об этом сообщает корреспондент из Харькова Анна Черненко, пишет 24 канал.

Но продукты оказались плохого качества, и коллаборанты и приближенные к ним люди массово отравились.

Это произошло в Боровской общине.

"Семьи коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", – рассказала журналистка.

Местные жители не пострадали, ведь у них не было доступа к этой некачественной пище.

Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант. Он попал в больницу.

Напомним, 6 августа в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине партизаны подстрелили "заместителя главы" оккупационной администрации города Виталия Гуру, он умер по дороге в больницу.

Смотрите онлайн новости Харькова:

Читайте также:

война в Украине новости Харькова гуманитарная помощь Харьковская область вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:44

"Офицеров прячут": командира защитников Мариуполя Прокопенко вывезли в РФ

14:38

Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

14:38

Били и желали смерти: в Швейцарии россияне и белорус напали на украинцевВидео

14:36

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022: лучшие дни для садовода и огородника

14:21

Россия может начать ядерную войну, если будет загнана в тупик - Павел КлимкинВидео

Реклама
14:18

Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецептВидео

13:58

Будет выглядеть как новое: эффективный способ отбелить постельное белье дома

13:57

"Унижение для россиян": Ермак раскрыл формулу победы над "русским миром"Видео

13:22

Уничтожены два Аллигатора: ВСУ сбили ударные вертолеты РФ Ка-52Видео

13:01

Хотят отправить под международный трибунал: пилоты РФ собирают компромат на командование - разведкаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 августа 2022: Овнам – вещие сны, Львам – деньги, Козерогам – испытанияВидео

12:42

"Шаг к бунту в РФ": у Зеленского объяснили необходимость отмены виз для россиянВидео

12:08

Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США": в СНБО ответили и объяснили планы РФВидео

12:04

"Не увидела добра": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила кровавым прогнозом по поводу войныВидео

12:02

Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всехВидео

12:00

Что нельзя есть человеку: топ-5 продуктов, которые вредят организму

11:58

Обмен территорий на вступление в НАТО: у Зеленского жестко ответили КиссинджеруВидео

11:37

"Отказников - вал": оккупанты жалуются на "шваль" в рядах российской армии — ГУРВидео

11:36

Никакого обмена территорий - армию РФ просто вынесут вперед ногамимнение

11:31

На Запорожской АЭС есть угроза распыления радиации: один энергоблок отключен - ЭнергоатомВидео

Реклама
11:23

Не стоит ждать ослабления боев: астролог рассказала, что будет в Украине осеньюВидео

11:17

Гороскоп Таро на неделю 15-21 августа: Девам – проблемы, Скорпионам – успех, Рыбам – деньгиВидео

10:52

Путин больше не хочет войны, но предложит "компромисс" – ГудковВидео

10:34

В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в КрымуВидео

10:27

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:02

С кадилом и автоматом: в России будут готовить боевых батюшек для вооруженных сил

09:59

Оккупантов отбросили от двух поселков на Донбассе: ВСУ отбили штурм РФВидео

09:41

ВСУ смогут продвигаться вперед: Жданов назвал сроки, сколько оккупанты продержатся на ХерсонщинеВидео

09:32

Новая цель оккупантов: РФ "перерезает" стратегическую трассу на Донбассе - разведка БританииВидео

08:58

Наемников "кидают" на деньги: в США рассказали о массовом бунте в армии РФВидео

08:56

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2022: Тельцам – деньги, Близнецам – опасность, Девам – неприятные встречиВидео

08:53

Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценарияВидео

08:31

Новый удар на Херсонщине: прогремели взрывы в районе Антоновского мостаВидео

08:30

Как сохранить свеклу на зиму: ТОП-5 проверенных правилВидео

08:02

ВСУ уничтожили 2 склада РФ на Херсонщине и ударили по опорным пунктам оккупантовВидео

07:37

РФ может быть неспособной защищаться от любых контратак на Херсонщине – ISWВидео

07:14

День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки

06:51

Бьём по символам - разрушаем русскую душумнение

06:07

День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

05:24

Медовый Спас 2022 – поздравления и картинки в светлый праздник

Реклама
05:20

На Медовый спас Украину будет заливать ливнями: синоптики рассказали о погодной аномалииВидео

04:10

Война в Украине перейдет в затяжную фазу: эксперт рассказал, когда будет переломВидео

03:33

Чем обработать землю после сбора урожая: главный секрет

02:45

"Потоп" и аномалия: украинцы узнали неожиданный прогноз на осеньВидео

02:12

"Она просто проветривает": Волочкова без бюстгальтера расставила ноги в спортзале

01:39

Как уничтожить осиное гнездо на даче - эффективные народные методыВидео

01:06

Женский гороскоп на неделю 15-21 августа 2022: Ракам – зависть, Скорпионам – деньги, Козерогам – важные встречиВидео

00:51

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

13 августа, суббота
23:59

В МВД предупредили, каких видов преступлений скоро станет значительно большеВидео

23:45

Как легко убрать с одежды шерсть домашних животных во время стирки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять