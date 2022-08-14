'Унижение для россиян': Ермак раскрыл формулу победы над 'русским миром'

Глава ОП уверен в необходимости введения санкций против РФ и визового бана для россиян.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что необходимо предпринять для победы над российскими агрессорами.
Одержать победу над "русским миром" можно на многие годы. Для этого необходимо предоставить Украине нужное оружие для борьбы с агрессором, написал он в Telegram.
Кроме того, глава ОП уверен в необходимости введения санкций против РФ и визового бана для россиян.
"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на много лет. Именно этого боится РФ", - отметил Ермак.
Руководитель ОП подчеркнул, что все эти вещи должны быть общей целью Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.
Среди них он назвал необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма.
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