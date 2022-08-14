'Унижение для россиян': Ермак раскрыл формулу победы над 'русским миром'

В ОП дали рецепт победы над "русским миром"/ Фото УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что необходимо предпринять для победы над российскими агрессорами.

Одержать победу над "русским миром" можно на многие годы. Для этого необходимо предоставить Украине нужное оружие для борьбы с агрессором, написал он в Telegram.

Кроме того, глава ОП уверен в необходимости введения санкций против РФ и визового бана для россиян.

"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на много лет. Именно этого боится РФ", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что все эти вещи должны быть общей целью Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.

Среди них он назвал необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма.

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