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"Унижение для россиян": Ермак раскрыл формулу победы над "русским миром"

14 августа 2022, 13:57

Глава ОП уверен в необходимости введения санкций против РФ и визового бана для россиян.

война, последствия обстрела
В ОП дали рецепт победы над "русским миром"/ Фото УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что необходимо предпринять для победы над российскими агрессорами.

Одержать победу над "русским миром" можно на многие годы. Для этого необходимо предоставить Украине нужное оружие для борьбы с агрессором, написал он в Telegram.

Кроме того, глава ОП уверен в необходимости введения санкций против РФ и визового бана для россиян.

"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на много лет. Именно этого боится РФ", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что все эти вещи должны быть общей целью Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

'Унижение для россиян': Ермак раскрыл формулу победы над 'русским миром'

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.

Среди них он назвал необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма.

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