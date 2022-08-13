Пять главных шагов: у Зеленского раскрыли рецепт победы в войне с РФ

Глава ОП настаивает на необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.
Среди них он назвал необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Ермака, речь идет о признании России государством-спонсором терроризма, визовом бане для россиян, ограничении цены на нефть, газовом эмбарго и оружии.
"Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желание воевать и шантажировать западный мир", - считает руководитель ОП.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшей перспективе должна быть гарантия того, что российские убийцы и пособники терроризма не будут пользоваться "шенгеном".
По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.
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