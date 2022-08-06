Умер коллаборант, которого подстрелили партизаны в Новой Каховке

Умер коллаборант Виталий Гура, которого подстрелили партизаны в Новой Каховке/ Facebook Виталия Гуры

"Заместитель главы" оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура, которого подстрелили партизаны, умер, когда его пытались транспортировать с ранением.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что коллаборанта пытались отвезти в оккупированный Крым, но в пути тот отправился на "тот свет".

"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура, в которого сегодня стреляли партизаны, умер. Его пытались спасти и везли в Крым, но не довезли", – написал Казанский.

Ранее сообщалось, что в захваченной оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области стреляли в "заместителя главы местной администрации" Виталия Гуру. О новой акции возмездия украинских партизан на захваченных территориях сообщили сначала пропагандистские ресурсы РФ. Гура попал в больницу и его состояние оценивали как тяжелое.

Напомним, недавно в Каховке, которую оккупировали российские военные, местные партизаны взорвали автомобиль коллаборанта. Им оказался криминальный элемент Виталий Ефименко.

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