В Новой Каховке подстрелили зама гауляйтера: коллаборант Гура в больнице с ранениями

Виталий Гура в результате покушения оказался в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.
В захваченного оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области стреляли в "замглавы местной администрации" Виталия Гуру.
О новой акции возмездия украинских партизан на захваченных территориях сообщают пропагандистские ресурсы РФ.
Согласно опубликованным данным, Гура в результате покушения оказался в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.
Вероятно, в Виталия Гуру стреляли из пистолета Макарова. Покушение произошло в доме, где находился коллаборант.
До войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение.
Вместе с тем Сальдо удалось выжить после покушения.
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Автор: Алексей Тесля