Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потери

На Херсонском и Донецком направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику.
Морские пехотинцы ВМС Вооруженных сил Украины за минувшие сутки провели ряд удачных операций, в результате которых уничтожено значительно число личного состава противника и техника врага.
О результативных действиях морпехов на Херсонском и Донецком направлениях сообщили в ВМС ВСУ.
Подчеркивается, что за минувшие сутки на Херсонском направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику:
- уничтожено 3 боевые бронированные машины;
- склад с боекомплектом;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, на Донецком направлении морпехи ВСУ уничтожили 30 российских захватчиков.
При этом украинские артиллеристы нанесли огненное поражение по оккупантам, в результате чего они потеряли:
- два танка;
- две артиллерийские системы;
- миномет;
- две единицы автомобильной техники;
- ЗРК Тор;
- один ротный командно-наблюдательный пункт.
Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
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