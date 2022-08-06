Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потери

В Николаеве 120 морпехов получили черные береты / Фото: mil.gov.ua

Морские пехотинцы ВМС Вооруженных сил Украины за минувшие сутки провели ряд удачных операций, в результате которых уничтожено значительно число личного состава противника и техника врага.

О результативных действиях морпехов на Херсонском и Донецком направлениях сообщили в ВМС ВСУ.

Подчеркивается, что за минувшие сутки на Херсонском направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику:

уничтожено 3 боевые бронированные машины;

склад с боекомплектом;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, на Донецком направлении морпехи ВСУ уничтожили 30 российских захватчиков.

При этом украинские артиллеристы нанесли огненное поражение по оккупантам, в результате чего они потеряли:

два танка;

две артиллерийские системы;

миномет;

две единицы автомобильной техники;

ЗРК Тор;

один ротный командно-наблюдательный пункт.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: