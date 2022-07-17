УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович

17 июля 2022, 11:42

Армия Украины при помощи РСЗО HIMARS атакует склады с боеприпасами и командными пунктами войск России в Херсонской области, сказал Алексей Арестович.

ВСУ Херсонщина, Херсонская область, Арестович
Минные поля не помогут российским оккупантам удержать Херсонскую область - Арестович / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

В захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских войск. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов при помощи РСЗО HIMARS. Оккупантам не позволят удержать регион и минные поля. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live в субботу, 16 июля, он рассказал о том, что в Херсонской области находится примерно 15 батальонных тактических группы противника, всего около 12-15 тысяч войск.

"Там где-то 15 БТГ топчется, это прореженные уже БТГ. Если умножать, то это 12-15 тысяч войск. Это все, что там есть", - отметил внештатный советник главы ОП.

Он убежден, что россияне будут сдаваться в плен украинской армии еще до того, как ВСУ перейдут к широкомасштабному контрнаступлению.

"ВСУ уже атакуют с помощью HIMARS и артиллерии их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области", - отметил Арестович.

Также блогер полагает, что оккупантам не помогут удержать Херсонщину и минные поля.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – Арестович"Они, конечно, заминировали подходы, но найдется "болт с левой резьбой". В современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе. Когда они разбежатся или не будут сопротивляться, минные поля мы как-нибудь пройдем", - подчеркнул Алексей Арестович.

Смотрите онлайн новости Херсона

Ситуация в Херсонской области

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ 14 июля рассказали о пожаре на складе российских оккупантов вблизи Херсона. Сообщалось, что захватчики РФ в спешке убегали и вывозили с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодевались в гражданскую одежду.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что в селе Дарьевка недалеко от оккупированного Херсона произошли взрывы на ремонтной базе российских войск. Над объектом был замечен столб дыма.

В Оперативном командовании Юг 16 июля отметили, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. По словам спикера ОК Натальи Гуменюк, войска продвигаются постепенными уверенными шагами. В ходе зачистки одного из сел была захвачена вражеская бронемашина.

Другие новости:

ВСУ новости Херсона войска России Херсонская область Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:42

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович

10:59

Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведкаВидео

10:58

В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцевВидео

10:32

В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре городаВидео

10:19

ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

Реклама
09:40

Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

09:22

Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогодыВидео

08:57

Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войныВидео

08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

08:16

Никогда не говори "никогда", или Почему Украина пока не стреляет по Россиимнение

07:35

"Мстят за разрушенный штаб": оккупанты нанесли по Николаеву ракетный ударВидео

07:30

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

06:24

Россия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилитьсямнение

06:10

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

06:00

ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал РоманенкоВидео

04:30

Дикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пеклаВидео

Реклама
04:04

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

03:36

"Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицомВидео

03:05

Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы

02:48

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

02:45

"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФВидео

02:10

Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на августВидео

00:51

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:40

Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммыВидео

16 июля, суббота
23:50

У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи УкраинеВидео

23:18

В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальшеВидео

23:04

Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую областьВидео

23:02

Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга УкраиныВидео

22:35

Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУВидео

22:35

Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

22:13

Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"Видео

22:02

Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФВидео

21:33

Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФВидео

21:30

Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибшихВидео

21:14

Потап показал, как выглядит после паралича лицаВидео

20:55

"Угроза есть": в разведке не исключили новую атаку РФ из БеларусиВидео

Реклама
20:34

Зачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУВидео

20:28

Суд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИДВидео

20:10

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

20:06

"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

19:59

Новые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из СШАВидео

19:52

Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасностьВидео

19:31

РФ нанесла ракетный удар по Украине с Каспия: что известно о "прилетах" и разрушенияхВидео

19:30

Отставка премьер-министров в ЕС: будут ли последствия для Украинымнение

19:19

В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицуВидео

18:58

Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступитьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять