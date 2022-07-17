На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович

Минные поля не помогут российским оккупантам удержать Херсонскую область - Арестович / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

В захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских войск. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов при помощи РСЗО HIMARS. Оккупантам не позволят удержать регион и минные поля. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live в субботу, 16 июля, он рассказал о том, что в Херсонской области находится примерно 15 батальонных тактических группы противника, всего около 12-15 тысяч войск.

"Там где-то 15 БТГ топчется, это прореженные уже БТГ. Если умножать, то это 12-15 тысяч войск. Это все, что там есть", - отметил внештатный советник главы ОП.

Он убежден, что россияне будут сдаваться в плен украинской армии еще до того, как ВСУ перейдут к широкомасштабному контрнаступлению.

"ВСУ уже атакуют с помощью HIMARS и артиллерии их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области", - отметил Арестович.

Также блогер полагает, что оккупантам не помогут удержать Херсонщину и минные поля.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – Арестович"Они, конечно, заминировали подходы, но найдется "болт с левой резьбой". В современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе. Когда они разбежатся или не будут сопротивляться, минные поля мы как-нибудь пройдем", - подчеркнул Алексей Арестович.

Смотрите онлайн новости Херсона

Ситуация в Херсонской области

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ 14 июля рассказали о пожаре на складе российских оккупантов вблизи Херсона. Сообщалось, что захватчики РФ в спешке убегали и вывозили с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодевались в гражданскую одежду.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что в селе Дарьевка недалеко от оккупированного Херсона произошли взрывы на ремонтной базе российских войск. Над объектом был замечен столб дыма.

В Оперативном командовании Юг 16 июля отметили, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. По словам спикера ОК Натальи Гуменюк, войска продвигаются постепенными уверенными шагами. В ходе зачистки одного из сел была захвачена вражеская бронемашина.

Другие новости: