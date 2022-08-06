Украинец убил знакомого за поддержку российских оккупантов

Полиция, нож / УНИАН

В Хмельницкой области осудили мужчину, который убил своего знакомого за поддержку войны России против Украины.

Инцидент произошел в мае в селе Головли Шепетовского района. Во время застолья мужчина зарезал хозяина дома, а затем скрылся, говорится в приговоре Славутского горрайонного суда.

"Погибший говорил, что одобряет действия российской стороны, обвиняемый выразил свое недовольство и осуждение владельца дома за его благосклонность. Хозяин поднялся со стула и начал дергать его за плечи. Обвиняемому это не понравилось. Он схватил нож, лежавший на столе, и нанес один удар в туловище", - говорится в постановлении суда.

Застолье закончилось убийством

Обвиняемый житель Нетешина был в отпуске и решил поехать на дачу в Шепетовском районе. В день убийства он дома с несколькими знакомыми выпил около 200 грамм. Вечером решил пойти в конец улицы, чтобы нарезать крапивы для скота. Впрочем, один из его собутыльников предложил еще и зайти в гости к его знакомому, писало издание "Є".

Обвиняемый взял свой хозяйственный нож и бутылку с остатками водки, а затем отправились "по делам". Встретив на улице неравнодушного выпить, они пошли к нему домой, где уже втроем начали распивать спиртные напитки. Через некоторое время знакомый обвиняемого ушел домой, а тот остался с владельцем дома дальше выпивать. Впоследствии возникла ссора из-за российской войны в Украине, которая привела к смерти.

Злоумышленник говорит, что после этого наклонился к потерпевшему, но тот пробормотал в его сторону нецензурные слова и замолчал. Потом вышел из дома и пошел к себе домой.

По его словам, на помощь он никого не звал, первую медицинскую помощь не оказывал. Мол, мобильного с собой не было, а скорую и полицию смогла бы вызвать жена потерпевшего, когда вернется.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Лоцкино Николаевской области, которое находилось под российской оккупацией с 11 по 17 марта, путинские солдаты взяли в плен, пытали и впоследствии убили одного из местных жителей Сергея Божко.

59-летнего мужчину "сдали" оккупантам односельчане – они соврали россиянам, что мужчина якобы держит в доме оружие

Также сообщалось, что в Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

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