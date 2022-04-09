"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель

Российские военные совершают сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и стариков / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

Нападение на Елену (имя изменено) произошло 3 апреля, сообщает издание The Daily Mail.

Женщина рассказала, что она была в магазине в 15:00, когда вошли солдаты и начали разговаривать с покупателями.

Один указал на нее и сказал: "Она - бандеровка!".

"Я быстро вышла из магазина. Я как раз успела зайти в свой дом. Двое русских солдат вошли в дверь следом за мной. Не говоря ни слова, они толкнули меня на кровать. Они прижали меня винтовкой и раздели. Они не говорили много. Иногда меня называли "бандеровкой" или говорили друг другу "твоя очередь". Затем, в 4 часа утра, они ушли", - рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что не хочет больше жить, но поклялась найти тех, кто ее предал.

"Я укажу пальцем на людей, которые выдали меня. Я укажу на них моему мужу", - сказала Елена, супруг которой служит на передовой.

Алина Кривуляк из организации по защите прав женщин La Strada считает, что за время российского вторжения в Украину сексуальному насилию подверглись тысячи женщин и девушек. На горячую линию La Strada уже поступили сообщения о семи случаях изнасилования. Но когда пройдет первоначальный шок, звонков станет больше.

О первом случае изнасилования российскими солдатами украинок организации по защите прав женщин стало известно 4 марта. Тогда трое российских солдат изнасиловали мать и ее 17-летнюю дочь.

"Российские солдаты совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и стариков", — заявляла ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

При этом она признала, что пока есть трудности со сбором доказательств в связи с военными действиями в стране.

Читайте такжеОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьКак сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

В частности, в одном из сел на ингулецком направлении на Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

В Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали сестер-подростков в возрасте 15 и 16 лет. После этого девушки в поселке снова стали стричься, "чтобы быть менее привлекательными", потому что кремлевские войска вытаскивали женщин за волосы из подвалов для издевательств над ними.

Другие новости: