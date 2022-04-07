Под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер и выдрали все волосы девочкам

Насилие / Reuters, pixabay

В Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали двух сестер-подростков.

Как сообщает Daily Mail, в этом же регионе погиб 12-летний мальчик погиб от осколков снарядов.

Иванков в течение месяца был оккупирован путинскими войсками. После освобождения 31 марта поселок был соединен с остальной частью страны благодаря понтонному мосту, построенному инженерами Вооруженных сил Украины.

Местные жители, которым удалось выжить, рассказывают шокирующие истории о преступлениях оккупантов.

Заместитель мэра города Марина Бесчастная рассказала, что две сестры-подростки в возрасте 15 и 16 лет были изнасилованы российскими оккупантами.

После этого девушки в поселке снова стали стричься, "чтобы быть менее привлекательными", потому что кремлевские войска вытаскивали женщин за волосы из подвалов для издевательств над ними.

Кроме того, еще одна местная жительница Елена Скоропад сообщила, что ее 12-летний сын, который занимался баскетболом, был убит осколками российских кассетных боеприпасов.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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