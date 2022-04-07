УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер и выдрали все волосы девочкам

7 апреля 2022, 18:44

Местные жители, которым удалось выжить, рассказывают шокирующие истории о преступлениях оккупантов.

насилие, россия
Насилие / Reuters, pixabay

В Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали двух сестер-подростков.

Как сообщает Daily Mail, в этом же регионе погиб 12-летний мальчик погиб от осколков снарядов.

Иванков в течение месяца был оккупирован путинскими войсками. После освобождения 31 марта поселок был соединен с остальной частью страны благодаря понтонному мосту, построенному инженерами Вооруженных сил Украины.

Местные жители, которым удалось выжить, рассказывают шокирующие истории о преступлениях оккупантов.

Заместитель мэра города Марина Бесчастная рассказала, что две сестры-подростки в возрасте 15 и 16 лет были изнасилованы российскими оккупантами.

После этого девушки в поселке снова стали стричься, "чтобы быть менее привлекательными", потому что кремлевские войска вытаскивали женщин за волосы из подвалов для издевательств над ними.

Кроме того, еще одна местная жительница Елена Скоропад сообщила, что ее 12-летний сын, который занимался баскетболом, был убит осколками российских кассетных боеприпасов.

Читайте такжеАгрессоры на Киевщине пытались сжечь мертвые тела изнасилованных женщин - Арестович

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

Читайте также:

viber
война в Украине изнасилование война России и Украины
Реклама
Популярное
Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Снегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолоданиеСнегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолодание Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фотоСпутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фото "Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию УкраиныАлександр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины
Поддержите Главред

Последние новости

18:44

"Все боялись сказать ему правду": Волкер назвал ключевые ошибки Путина

18:44

Под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер и выдрали все волосы девочкамВидео

18:41

Попытка атаки на Донбасс и провал по Харькову: в Минобороны оценили сценарий оккупантов России

18:33

В НАТО назвали условие нового расширения Альянса на ВостокВидео

18:21

Ермак назвал ключевую битву, которая определит ход войны с ПутинымВидео

Реклама
18:21

Крах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войны

18:11

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

18:06

НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба

18:05

Запад загоняет российскую элиту в угол: какие риски это создает для Украинымнение

17:59

Спецназ ВСУ разгромил "элитную" бригаду ВДВ: захвачен командный пункт врагаВидео

17:40

Удрали, даже танки потеряли: ВСУ отбросили орков на Луганщине на 6-10 километровВидео

17:31

"Салют был хороший": появились детали уничтожения Су-34 РФ под БородянкойВидео

17:27

Задержания и мобилизация в войска РФ: омбудсмен рассказала о беспределе в Мариуполе и на ЗапорожчинеВидео

17:24

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:16

"Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняетВидео

17:09

"Это зверства против украинцев": страны G7 публично обвинили войска РФ за издевательства в БучеВидео

17:08

Писал, что он в аду: мать погибшего в Украине оккупанта всё равно заявляет, что "война была нужна"Видео

16:46

У Зеленского осадили Лаврова, обвинившего Украину в отходе от соглашений в СтамбулеВидео

16:33

"Наказал тебя Бог, Андрюша": Бедняков в ужасе показал реакцию россиян на смерть мамы в Мариуполе

16:29

"Застрелен в затылок": оккупанты убили экс-бойфренда ТодоренкоВидео

Реклама
16:12

Зло обломало зубы: почему планам Путина в Украине не суждено сбытьсямнение

16:09

Виталий Портников. Орбан и Путин: почему это фальшивое перемириеВидеоблоги

16:00

Эпицентр держит экономический фронт и помогает защитникам Украины новости компании

16:00

Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минутВидео

15:59

Враг копит силы: в ВСУ предупредили о рисках нового штурма Киева РФВидео

15:54

Украину могут принять в Евросоюз раньше, чем другие страны – глава Европарламента

15:31

Эмбарго на энергоносители и трибунал ООН: ЕП выдвинул жесткие требования к РФВидео

15:30

Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, проезд скоро могут возобновить – Тимошенко

15:11

"Я поняла, что наша личная жизнь закончилась": как исчезла жена Путина

14:58

В Днепре рекомендовали эвакуироваться женщинам, детям и пожилымВидео

14:46

Лукашенко назвал "спецоперацию" войной и хочет участвовать в украино-российских переговорахВидео

14:37

Почему время работает против Путинамнение

14:35

Бойцы ССО захватили системы ПВО оккупантов – трофеи передадут армии УкраиныВидео

14:33

Будет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на ДонбассеВидео

14:28

В МИД обвинили Венгрию: помогает Путину зверствовать в УкраинеВидео

14:13

"Уволили Кабаеву и лишили миллиардного дохода": любовницу Путина прячут от санкций

13:59

"Он теперь голый бегает": дед-партизан отобрал у российского оккупанта форму и едуВидео

13:56

Российская армия планировала резню в Буче – немецкая разведка перехватила разговоры оккупантов

13:50

Фейгин рассказал Мосейчук о том, почему россияне готовы отправлять своих детей на войнуВидео

13:43

Мощный удар ВСУ на Луганщине: орков выбили с позиций и захватили трофеиВидео

Реклама
13:42

Войну в Украине остановят разрушительные санкции против РФ: Ермак озвучил программу максимум

13:41

Алексей Арестович. Как Украина будет мстить за БучуВидеоблоги

13:36

"Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупантыВидео

13:11

ВСУ нужно выстоять 2-3 недели: украинский генерал объяснил, как изменятся позиции в войне в УкраинеВидео

13:09

"Поджарили" Аллигатора: Арестович оценил уничтожение "супервертолета" РФВидео

13:06

"Нам удалось сохранить дружную атмосферу": Логунова сообщила о разводе со Ступкой

13:03

В декабре уже было ясно, что война неизбежна: Арестович объяснил, почему украинцам не сказали правдуВидео

12:56

Россия применяет авиацию на Донбассе, поскольку в остальной Украине ее крушит ПВО – АрестовичВидео

12:53

ОП: Чернигов разрушен на 70%, задача – восстановить его в кратчайшие сроки

12:40

Укравтодор расчистил 29 км трассы Киев-Чоп

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять