Привет, новая мода: экс-Остапчука объявила войну нижнему белью и показала себя

Кристина Горняк решила поступить так по совету врача.

https://glavred.info/starnews/privet-novaya-moda-byvshaya-ostapchuka-obyavila-voynu-nizhnemu-belyu-i-pokazala-sebya-10680806.html Ссылка скопирована

Бывшая Остапчука решила ходить без белья / Коллаж Главред, фото Instagram/kristygor

Кратко:

Почему Кристина Горняк решила отказаться от белья

Во что она оделась

Украинская блогер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука, решила, что больше не будет носить нижнее белье.

Об этом нотариус Кристина радикально заявила на своей странице в Instagram.

видео дня

Кристина Горняк сообщила о радикальном решении / Фото Instagram/kristygor

По словам Горняк, она раньше всегда думала, что нужно носить белье. "Если честно, я всегда думала, что нужно носить белье, чтобы оно держало грудь, чтобы они туда-сюда не качались. А оказывается, наоборот, косточки на бюстиках давят на протоки и это не ок", - рассказывает она.

Кристина Горняк сообщила о радикальном решении / Фото Instagram/kristygor

По ее словам, эти процессы нужно минимизировать. "А кто я такая, чтобы не слушать доктора", - спрашивает Горняк.

"Поэтому, привет новая мода - ходить без белья. А что, я хочу заботиться о своих титях", - написала нотариус.

Кристина Горняк сообщила о радикальном решении / Фото Instagram/kristygor

Она также показала прозрачное корсетное платье, которое уж точно ей нигде не надавит.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред