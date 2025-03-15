Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

Остапчук и Горняк поделили их общий дом, из-за которого был конфликт.

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Владимир Остапчук, Кристина Горняк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Кратко:

Горняк решила судьбу дома с помощью медиации

Детали этого спора

Украинская блоггер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом.

На своей странице в Instagram Горняк сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

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"Это было мое лучшее лунное затмение за 2,5 года! Полина (адвокат – авт.) сделала все, как я и хотела, а именно без суда, путем медиации! Поэтому я открываю этот коридор затемнений с улыбкой и выдохом! Детали не комментирую, тема закрывается. Ура!" – написала Кристина.

Она не стала раскрывать детали сделки, но судя по всему, дом поделили и он не достался только лишь телеведущему. Сразу после новой женитьбы Остапчука, он вместе со своей новой женой ездили в дом пары, снимали там сториз и планировали жизнь там.

Это, в свою очередь, сильно расстраивало Кристину Горняк, которая строила этот дом в браке вместе с Остапчуком и планировала свое будущее там.

Горняк и Остапчук поделили дом / Фото Instagram/krystigor

Именно Горняк выступила инициатором медиации, чтобы решить конфликт.

"У меня есть свое предложение, которое мой адвокат донес Владимиру или его представителю - я не знаю, потому что я не общаюсь. Я попросила, чтобы это было решено на медиации, без суда. Потому что я не хочу, чтобы это выносилось в общем, не хочу, чтобы у этого дома была какая-то история, что он судился, и т.д. Мне все равно, кто там будет жить. У этого дома классная энергетика, и я хочу, чтобы мы договорились путем медиации, досудебного разрешения споров", - говорила она.

Горняк выглядит шикарно, несмотря на развод с Остапчуком / Фото Instagram/kristigor

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