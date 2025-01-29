Бывшая жена Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода - детали

Кратко:
- Кристина Остапчук раскрыла детали личной жизни
- Блогер рассказала о своих сожалениях
Бывшая жена украинского известного ведущего Владимира Остапчука – блогер Кристина Остапчук высказалась о личной жизни после развода с ним.
На своей странице в Instagram Кристина призналась, что сейчас у нее нет второй половинки.
"Знаете, в какие моменты я немножко жалею, что я девушка свободная? Со свободным сердцем. Это когда мне нужно решать какие-то вопросы по авто. Хочу в такие моменты, чтобы обо мне кото-то позаботился", – рассказала Остапчук.
Также Кристина уточнила, что ей хочется быть "маленькой принцессой".
"Делюсь искренне", – подметила блогер.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.
А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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