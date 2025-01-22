После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

Кратко:
- Катерина Репяхова и Виктор Павлик отправились в горы
- Блоггер обратилась к мужу с признанием
Украинский блоггер и жена известного певца Виктора Павлика – Катерина Репяхова провела время в Буковеле вместе с мужем.
Как стало известно из личной страницы Катерины в Instagram, пара каталась на лыжах, и они отлично провели время.
30-летняя Репяхова также опубликовала фото с 69-летним Павликом, а также сделала публичное признание.
"Любовь моей жизни", – написала Катерина.
Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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