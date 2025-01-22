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После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

Элина Чигис
22 января 2025, 07:43
154
Катерина Репяхова решила высказать свои чувства.
Катерина Репяхова, Виктор Павлик
Катерина Репяхова в отпуску / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

Кратко:

  • Катерина Репяхова и Виктор Павлик отправились в горы
  • Блоггер обратилась к мужу с признанием

Украинский блоггер и жена известного певца Виктора ПавликаКатерина Репяхова провела время в Буковеле вместе с мужем.

Как стало известно из личной страницы Катерины в Instagram, пара каталась на лыжах, и они отлично провели время.

видео дня

30-летняя Репяхова также опубликовала фото с 69-летним Павликом, а также сделала публичное признание.

"Любовь моей жизни", – написала Катерина.

Катерина Репяхова отдыхает с мужем
Катерина Репяхова отдыхает с мужем / фото: скрин instagram.com, Катерина Репяхова

Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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