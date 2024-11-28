После пропажи и черного фото: жена Виктора Павлика появилась в сториз

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Катерина Репяхова, которая буквально на днях сообщила подписчикам, что прекращает публиковать Stories на своей странице в Instagram, продержалась не долго.
Уже после черного интригующего фото от 23 ноября, от Репяховой "посыпались" уведомления о новых сториз.
Блогерша поделилась фото со свежей новогодней фотосессии и даже спела с народным артистом. Молодая жена также призналась, что это ее любимая песня из мужского репертуара: "Я без тебя бессилен, Господь".
В комментариях к новой фотосессии пары - просто буйство комплиментов от фанатов и поклонников четы.
"Наконец-то мы спели мою любимую песню", - радуется Катя.
В сториз блогер также пожаловалась на то, что заболел их с Виктором Павликом общий сын. У него поднялась температура, поэтому планы пары пришлось отменить.
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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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