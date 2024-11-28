Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

После пропажи и черного фото: жена Виктора Павлика появилась в сториз

Алена Кюпели
28 ноября 2024, 14:10обновлено 28 ноября, 14:41
75
Жена Виктора Павлика похвасталась новыми фото с фотосессии.
Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова интригует своими сториз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Катерина Репяхова, которая буквально на днях сообщила подписчикам, что прекращает публиковать Stories на своей странице в Instagram, продержалась не долго.

Уже после черного интригующего фото от 23 ноября, от Репяховой "посыпались" уведомления о новых сториз.

Блогерша поделилась фото со свежей новогодней фотосессии и даже спела с народным артистом. Молодая жена также призналась, что это ее любимая песня из мужского репертуара: "Я без тебя бессилен, Господь".

видео дня
Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо
Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate
Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо
Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate

В комментариях к новой фотосессии пары - просто буйство комплиментов от фанатов и поклонников четы.

Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо
Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate

"Наконец-то мы спели мою любимую песню", - радуется Катя.

В сториз блогер также пожаловалась на то, что заболел их с Виктором Павликом общий сын. У него поднялась температура, поэтому планы пары пришлось отменить.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Павлик новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

15:59Экономика
Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

15:39Мир
У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

14:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

София Ротару связалась с российскими артистами - причина

София Ротару связалась с российскими артистами - причина

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

Последние новости

15:59

Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

15:57

Одно лицо с мамой: сын Фриске совершил редкий выход в свет

15:39

Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

15:17

Сколько по времени варится холодец: секретная добавка спасет праздничное блюдо

15:09

"В первый  же день": Инна Мирошниченко попала в ДТП и травмировала ногу

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
14:56

"Останется лишь светлая память": у известной украинской певицы случилось горе

14:53

Использовали единицы: для чего нужна секретная кнопка в стиральной машине

14:45

До конца года в Украине вырастет цена на базовый продукт: сколько будет стоить

14:44

У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

Реклама
14:44

12 прилетов во время массированной атаки по Украине: в ВСУ раскрыли последствия ударов

14:33

Тоня Матвиенко показала честное фото без макияжа - детали

14:28

Только гений найдет 4 скрытых лица за 5 секунд: непростая загадка на внимательность

14:10

После пропажи и черного фото: жена Виктора Павлика появилась в сторизВидео

13:53

На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз

13:50

Максим Галкин вернулся к семье и прогулялся с Пугачевой - как она выглядит

13:48

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

13:40

Ситуация значительно ухудшилась: введены жесткие графики отключения света 28 ноября

13:31

Получите везение на весь год: что нужно взять взаймы 29 ноября - приметы

13:13

Ударит +11 градусов: в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха

13:01

"Это ее идея была": стилист Елены Зеленской прекратила с ней сотрудничать

Реклама
13:01

У Андрея Губина резко ухудшилось состояние здоровья

12:55

Оккупанты цинично расстреляли 5 военнопленных ВСУ в Запорожской области - ОГП

12:45

Какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ: аналитик раскрыл детали

12:30

Запад нацелен завершить войну: может ли Украина получить "супероружие" - Розумный

12:29

Позиция Кремля относительно войны изменится при одном условии - Фейгин

12:14

Потеплеет до +11: синоптик сказала, когда в Украину вернутся "плюсы"

12:13

Что произойдет если зажечь спичку после смывания унитаза

12:09

"Заплатил 15000$": путинист Киркоров забрал детей из ОАЭ - что произошло

12:04

Михаил Поплавский празднует 75-летие. Долгих лет жизни юбиляру актуально

11:30

Через сколько лет война возобновится, если ее сейчас заморозят: эксперт раскрыл сценарийЭксклюзив

11:22

Враг применил для обстрела кассетные боеприпасы: детали атаки РФ от Зеленского

11:16

Массированный удар по энергосистеме Украины: РФ запустила почти 200 ракет и дронов - детали

11:05

В Киеве и двух областях обновили графики отключений света

11:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 ноября (обновляется)

10:53

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Тиграм - драка, Собакам - серьезная ссора

10:38

Переиграют любого: 3 самых хитрых знака зодиака

10:26

Экстренные отключения света в Украине могут отменить: названы сроки

10:25

"Путин может психануть и принять решение": Разумный описал серьезную угрозу для УкраиныВидео

10:10

Враг может взять Купянск в кольцо: армия РФ прорвалась через реку Оскол - Скорик

10:00

У Трампа выбирают предложения для завершения войны в Украине: какие есть варианты

Реклама
09:15

О возможном участии талибов в войне РФ против Украинымнение

08:47

"Очень боялась": Настя Каменских показала, на что она решилась

08:31

Страдает энергетика Украины: последствия массированного ракетного удара РФ

08:20

Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов

07:56

В Киеве прогремели взрывы: что известно о последствиях ракетной атаки РФ

07:55

Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

07:15

Добавят несколько килограмм: 5 тканей, которые сильно полнятВидео

07:07

В Украине - экстренные отключения света: РФ нанесла ракетный удар по энергетике

06:56

Взрывы в Харькове: РФ ударила тремя ракетами по центру города

06:23

РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине: все подробностиВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять