После пропажи и черного фото: жена Виктора Павлика появилась в сториз

Жена Виктора Павлика похвасталась новыми фото с фотосессии.

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Екатерина Репяхова интригует своими сториз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Катерина Репяхова, которая буквально на днях сообщила подписчикам, что прекращает публиковать Stories на своей странице в Instagram, продержалась не долго.

Уже после черного интригующего фото от 23 ноября, от Репяховой "посыпались" уведомления о новых сториз.

Блогерша поделилась фото со свежей новогодней фотосессии и даже спела с народным артистом. Молодая жена также призналась, что это ее любимая песня из мужского репертуара: "Я без тебя бессилен, Господь".

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Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate

Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate

В комментариях к новой фотосессии пары - просто буйство комплиментов от фанатов и поклонников четы.

Катерина Репяхова показала, что в их семье с Виктором Павликом все хорошо / Фото Instagram/ repyahovakate

"Наконец-то мы спели мою любимую песню", - радуется Катя.

В сториз блогер также пожаловалась на то, что заболел их с Виктором Павликом общий сын. У него поднялась температура, поэтому планы пары пришлось отменить.

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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