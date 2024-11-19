В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду

Вы узнаете:
- Что случилось с Виктором Павликом
- Как отреагировала его жена
Украинская блогер, бизнесвумен, концертный директор и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова разозлилась на пост в Facebook, в котором ее мужа "похоронили". "Остановка сердца", - интригуют в посте.
"Извините, но ФБ - это какая-то помойка", - написала она на своей странице в Instagram.
Она также сообщила о том, что ищет теперь юриста, чтобы разобраться с этой публикацией.
Как известно, недавно Виктор Павлик перенес серьезную операцию и Катерина Репяхова сильно переживала этот период. Такие "новости" являются сильным триггером и неприятным моментом для любого.
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Как ранее писал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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