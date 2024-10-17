Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, поделилась неожиданными проблемами со здоровьем.
Как рассказала Репяхова на свое странице в Instagram, к ней вернулась ее старая болезнь. В частности, у блогерши произошел острый приступ цистита, и никакое лекарство не помогает.
Она добавляет, что целых пять лет болезнь не мешала Катерине, но вот вернулась вновь.
"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив… В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень мало…", - написала она.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
По мнению молодой женщины, рецидив болезни спровоцировал стресс.
"Таким боком мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете", - посоветовала блогерша.
К слову, оказалось, что жена Виктора Павлика делала специальную процедуру, дабы избежать рецидива болезни.
Она также добавляет, что, видимо, настало время повторить прививку, которую она делала в Германии.
"Такие флешбеки в прошлую жизнь, когда был хронический цистит. Это была не жизнь…Я искала лечение по всему миру и нашла в Германии. Выходит, что от первой прививки прошло 6,5 лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова делать прививки", - поделилась она.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
Вас также может заинтересовать:
- Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"
- Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика
- "Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред