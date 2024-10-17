Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

Молодая жена Виктора Павлика проходила лечение в Германии от своего хронического заболевания.

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Екатерина Репяхова поделилась личным/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, поделилась неожиданными проблемами со здоровьем.

Как рассказала Репяхова на свое странице в Instagram, к ней вернулась ее старая болезнь. В частности, у блогерши произошел острый приступ цистита, и никакое лекарство не помогает.

Она добавляет, что целых пять лет болезнь не мешала Катерине, но вот вернулась вновь.

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"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив… В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень мало…", - написала она.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

По мнению молодой женщины, рецидив болезни спровоцировал стресс.

Репяхова рассказала о болезни / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Таким боком мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете", - посоветовала блогерша.

К слову, оказалось, что жена Виктора Павлика делала специальную процедуру, дабы избежать рецидива болезни.

Она также добавляет, что, видимо, настало время повторить прививку, которую она делала в Германии.

Репяхова пожаловалась на здоровье / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Такие флешбеки в прошлую жизнь, когда был хронический цистит. Это была не жизнь…Я искала лечение по всему миру и нашла в Германии. Выходит, что от первой прививки прошло 6,5 лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова делать прививки", - поделилась она.

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Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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