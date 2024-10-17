Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

Алена Кюпели
17 октября 2024, 13:13
769
Молодая жена Виктора Павлика проходила лечение в Германии от своего хронического заболевания.
Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова поделилась личным/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, поделилась неожиданными проблемами со здоровьем.

Как рассказала Репяхова на свое странице в Instagram, к ней вернулась ее старая болезнь. В частности, у блогерши произошел острый приступ цистита, и никакое лекарство не помогает.

Она добавляет, что целых пять лет болезнь не мешала Катерине, но вот вернулась вновь.

видео дня

"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив… В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень мало…", - написала она.

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

По мнению молодой женщины, рецидив болезни спровоцировал стресс.

Репяхова рассказала о болезни
Репяхова рассказала о болезни / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Таким боком мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете", - посоветовала блогерша.

К слову, оказалось, что жена Виктора Павлика делала специальную процедуру, дабы избежать рецидива болезни.

Она также добавляет, что, видимо, настало время повторить прививку, которую она делала в Германии.

Репяхова пожаловалась на здоровье
Репяхова пожаловалась на здоровье / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Такие флешбеки в прошлую жизнь, когда был хронический цистит. Это была не жизнь…Я искала лечение по всему миру и нашла в Германии. Выходит, что от первой прививки прошло 6,5 лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова делать прививки", - поделилась она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

14:25Украина
Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

14:02Синоптик
Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Последние новости

14:25

После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

14:25

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

14:17

Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

14:16

В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

14:05

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведкиВидео

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
14:04

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

14:02

Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

14:00

Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

13:52

Почему опытные водители держат в авто зубную пасту: ответ удивит многихВидео

Реклама
13:51

Керченскому мосту приготовиться: Британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму

13:26

Зеленский отреагировал на критику Плана победы: что известно

13:26

РФ пошла в атаку: Маломуж объяснил, для чего враг вывел на боевое дежурство "Ярс"

13:22

Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минутВидео

13:22

Тайные приложения к Плану победы: Зеленский объяснил их важность и раскрыл детали

13:17

Природа отомстила: зачем в Китае уничтожали воробьев

13:14

Есть 2 самых вероятных сценария завершения войны в Украине: генерал раскрыл деталиВидео

13:13

Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

13:10

Повторная оккупация: враг нацелился на ключевой город, который освободили в 2022

12:42

"Конец войны без Плана победы": что такое неядерное сдерживание, анонсированное Зеленским

12:38

"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

Реклама
12:35

Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

12:19

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:13

"Завершающий аккорд": каким будет решение Байдена по членству Украины в НАТО

12:05

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

11:58

"Брак был ошибкой": Анна Тринчер расскрыла правду об отношениях с беглецом Волошиным

11:44

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:22

Представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в ЧеркассахФото

11:18

Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУРВидео

11:15

"Украина будет 33-м членом НАТО": генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату

11:02

Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

11:02

Путин ориентируется на "войну на истощение": в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ

10:59

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Змеи - будьте осторожны, Обезьянам - грусть

10:53

Враг стирает город с лица земли: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Донетчине

10:47

"Есть предпосылки": в ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине

10:39

С одежды, рук и даже салона: как быстро убрать запах бензина или солярки

10:33

США меняют подготовку пилотов: когда в Украине будет полная эскадрилья F-16 - WSJ

10:06

"Остались где-то в прошлом": Слава Каминская показала редкие фото детей от Эдгара Каминского

09:39

Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

09:35

Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

09:26

Солист группы "Отпетые мошенники" в тяжелом состоянии в больнице

Реклама
09:24

"Меня защищают": предательница Таисия Повалий цинично призвала помогать оккупантам

09:24

Зеленский отправился в Брюссель с особой целью: "Нужно завершить эту войну справедливо"Видео

08:48

ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

08:36

Потери России в Украине - официальные данные на 17 октября

08:27

На кону важный город в Донецкой области: враг активизировал атаки с бронетехникой

08:11

"Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Наивный призыв Байдена: почему ядерная угроза возрастаетмнение

07:52

В США отреагировали на представление Зеленским Плана победы Украины

07:28

В возрасте 31 года погиб популярный британский певец

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять