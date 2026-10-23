Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

Остатки моющих средств со временем становятся источником плесени, а забитый фильтр снижает эффективность работы техники.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-zabyvaet-ob-odnoy-detali-stiralnoy-mashiny-ee-nuzhno-regulyarno-myt-10806380.html Ссылка скопирована

Как правильно чистить лоток и фильтр стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Читайте в материале:

видео дня

Как часто нужно мыть лоток для моющего средства и ополаскивателя

Сколько раз в год чистить фильтр стиральной машины

Какое средство и режим выбрать для чистки барабана

Остатки моющего средства и кондиционера, накапливающиеся в стиральной машине, провоцируют появление плесени и неприятного запаха, а со временем могут вывести технику из строя. Чтобы этого избежать, лоток для моющих средств следует промывать после каждой стирки, а фильтр чистить не реже двух раз в год, сообщает венгерское издание Kertvar.

Самым уязвимым местом издание называет именно отсек для моющих средств, в котором задерживаются их остатки. Сначала его нужно вынуть из машины: в одних моделях достаточно потянуть лоток на себя, в других нужно нажать кнопку фиксатора. Затем его промывают горячей проточной водой над раковиной.

"Если остатки стирального средства уже засохли, воспользуйтесь старой зубной щеткой и специальным чистящим средством. Также очистите углубление, открывающееся после извлечения лотка, небольшой щеткой или чистой тряпкой", - советуют авторы материала.

После этого лоток вытирают насухо и устанавливают на место. Отсек желательно оставить открытым на несколько часов, чтобы он полностью высох. Помимо ежедневной промывки, раз в месяц машине требуется более тщательная очистка.

Чем грозит забитый фильтр

Фильтр задерживает забытые в карманах мелочи, а также пыль, волосы и ворс. Когда он забивается, эффективность стирки падает, а в худшем случае техника ломается. Фильтр расположен в нижней части корпуса, обычно за небольшой дверцей. Как именно его вынимать, указано в инструкции к конкретной модели.

"Когда открываете фильтр, будьте готовы к тому, что может вытечь немного воды, поэтому приготовьте сухую тряпку. Крупные загрязнения удалите рукой или влажной тряпкой, затем промойте фильтр под горячей проточной водой", - говорится в публикации.

Следует избегать использования агрессивных чистящих средств во время этой процедуры. После очистки фильтр устанавливают на место.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Какие средства помогут избавиться от налета и накипи

Для комплексного ухода продаются специальные средства, которые удаляют отложения, запахи и накипь и тем самым продлевают срок службы машины. Жидкие средства обычно разбавляют водой. Ими чистят резиновый уплотнитель, бак и внутреннюю поверхность дверцы, а для очистки машины изнутри средство заливают в лоток и запускают стирку при 60 или 90 °C.

Таблетки просты в использовании и удаляют налет даже в труднодоступных местах: таблетку кладут в пустой барабан и запускают цикл при 60 °C. Содержимое пакетиков высыпают непосредственно в барабан. Для машин с фронтальной загрузкой выбирают программу для хлопка при 60 °C, для машин с вертикальной загрузкой - максимальную температуру и самую длинную программу.

Салфетки для чистки издание считает оптимальными для внешних поверхностей машины и лотков для моющих средств.

Смотрите видео о том, как помыть отсек для стирального порошка:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред