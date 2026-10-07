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Зачем сыпать сахар в барабан стиральной машины: старый трюк снова в моде

Юрий Берендий
7 октября 2026, 22:49
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Двух чайных ложек достаточно, чтобы попробовать необычный способ ухода за цветными полотенцами и одеждой.
Зачем сыпать сахар в барабан стиральной машины: старый трюк снова в моде
Сахар при стирке - почему эксперт советует сыпать его в барабан / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем сыпать сахар в стиральную машину
  • Как сохранить цвет одежды при стирке
  • Как вернуть яркость цветной одежде

Сахар можно добавлять непосредственно в барабан стиральной машины при стирке цветных вещей. Автор YouTube-канала Smart Fox утверждает, что такой способ помогает дольше сохранять насыщенность цветов, а для одной полной загрузки достаточно примерно двух чайных ложек продукта.

Такой лайфхак в первую очередь касается одежды и полотенец, которые со временем утратили часть первоначальной яркости. Эксперт советует не увеличивать количество сахара, ведь для процедуры нужно совсем немного. Как правильно использовать этот продукт во время стирки и зачем его добавляют в барабан - выяснял Главред.

видео дня

Как добавлять сахар в стиральную машину

Сахар кладут непосредственно в барабан вместе с вещами, после чего стирку проводят в обычном режиме. Стиральный порошок при этом засыпают в предусмотренный для него отсек, а машину запускают на полный цикл.

"Для полной загрузки стиральной машины нам понадобится примерно 2 чайные ложки сахара. Я сейчас добавляю его к своим полотенцам", - отметил эксперт по лайфхакам.

После этого вещи стираются в обычном режиме без необходимости изменять стандартный процесс стирки.

"После этого я закрываю стиральную машину, как всегда, добавляю стиральный порошок в верхнее отверстие и запускаю машину. Итак, это вполне обычный процесс стирки, с той лишь разницей, что мы добавили немного сахара в барабан", - рассказал он.

Зачем добавляют сахар во время стирки

По словам автора канала, в данном случае сахар используют не для очистки ткани, а для работы с её цветом. Метод рассчитан прежде всего на вещи, которые со временем стали менее яркими и потеряли часть насыщенности.

"Сахар на самом деле действует как мягкое, но эффективное средство для сохранения цветов. Это означает, что в данном случае сахар призван помочь сохранить или восстановить яркость тканей, стабилизируя цветовые пигменты", - добавил блогер.

После завершения стирки вещи достают из машины в обычном порядке. Автор лайфхака отмечает, что наиболее заметный эффект может быть на старых полотенцах или одежде, цвета которых уже утратили первоначальную насыщенность.

"Полотенца или одежда, которые вы бросили в стиральную машину, в лучшем случае уже немного старые, и цвета уже не сияют так красиво. Именно в таких случаях сахар может вам помочь", - отметил он.

Смотрите видео о том, можно ли добавлять сахар во время стирки:

Сахар как альтернатива средствам для восстановления цвета

Автор способа рассматривает этот метод как вариант для тех, кто хочет обойтись без специальных средств для восстановления цвета. В то же время он подчеркивает, что для процедуры требуется небольшое количество продукта.

"Сахар здесь является альтернативой химическим средствам. Это экономичный и, прежде всего, экологичный метод по сравнению с химическими средствами для восстановления цвета, поэтому вам обязательно стоит попробовать его самостоятельно", - убежден автор видео.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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