Унитаз засияет без дорогих средств: домашний трюк удивит результатом

Черный чай интересен тем, что содержит дубильные вещества - танины. Они могут воздействовать на загрязнения.

https://glavred.info/lifehack/unitaz-zasiyaet-bez-dorogih-sredstv-domashniy-tryuk-udivit-rezultatom-10802351.html Ссылка скопирована

Раскрыт способ эффективной очистки унитаза / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чай обладает слабокислой реакцией, и может размягчать минеральные отложения

Черный чай также может стать специализированным поглотителям запахов

Обычно, когда речь заходит об уборке туалета, мы вспоминаем о специальных гелях, порошках и сильнодействующей бытовой химии. Однако иногда решение находится буквально под рукой - среди самых обычных продуктов на кухне.

Один из таких неожиданных помощников - крепкий черный чай. Его привыкли воспринимать исключительно как напиток, но в хозяйстве он способен оказаться гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд, пишет KertVár.

видео дня

Почему стоит попробовать чай

Для удаления загрязнений многие используют соду, уксус или лимонную кислоту. Эти средства действительно могут помочь при незначительном налете, однако со старыми отложениями они справляются далеко не всегда. Кроме того, поддержание сантехники в идеальном состоянии требует регулярности, а на полноценную уборку порой просто не хватает времени.

Именно поэтому домашние способы, которые не требуют дорогостоящих средств и сложных процедур, пользуются все большей популярностью.

Черный чай интересен тем, что содержит дубильные вещества - танины. Они обладают определенными антибактериальными свойствами и могут воздействовать на загрязнения, которые со временем накапливаются на поверхности сантехники.

Как использовать черный чай

Для этого понадобится обычный крепко заваренный черный чай. Лучше использовать напиток без сахара, молока и других добавок.

Вечером перед сном заварите достаточно крепкий чай и вылейте его в унитаз. В этот момент воду лучше не смывать, чтобы напиток мог оставаться на поверхности несколько часов.

За ночь содержащиеся в чае вещества и само воздействие жидкости помогут размягчить часть загрязнений и минеральных отложений. Утром достаточно пройтись по поверхности туалетной щеткой и смыть воду.

Особенно заметным результат может быть при регулярном использовании. Если повторять процедуру примерно раз в неделю, загрязнения не будут успевать накапливаться в прежнем объеме.

Что происходит с известковым налетом

В жесткой воде содержится большое количество минеральных соединений, которые постепенно оседают на сантехнике. Именно они становятся причиной появления характерных белесых или желтоватых следов.

Черный чай обладает слабокислой реакцией, поэтому при длительном контакте может способствовать размягчению некоторых минеральных отложений. Разумеется, рассчитывать на эффект профессионального кислотного средства за несколько минут не стоит. Это более мягкий и постепенный способ.

Главное преимущество такого подхода - простота. Не нужно смешивать несколько компонентов, покупать специальную бытовую химию или проводить сложную процедуру очистки.

Есть ли эффект против неприятного запаха

У черного чая есть еще одна особенность, которая может оказаться полезной в ванной комнате. После заваривания он оставляет легкий характерный аромат, который некоторым людям кажется более приятным, чем резкий запах химических освежителей.

При этом чай нельзя считать полноценной заменой дезинфицирующим средствам или специализированным поглотителям запахов. Его воздействие значительно мягче.

Тем не менее регулярная очистка сантехники сама по себе помогает уменьшить количество загрязнений, которые могут становиться источником неприятного запаха.

Простой домашний эксперимент

Если вы хотите проверить этот способ самостоятельно, достаточно провести небольшой эксперимент: вечером налить в унитаз крепкий черный чай, оставить его до утра, а затем обработать поверхность щеткой.

Старые и плотные отложения вряд ли исчезнут после одной процедуры - здесь потребуется более серьезная очистка. Но при регулярном уходе такой домашний метод может стать дополнительным способом поддерживать сантехнику в чистоте.

И самое интересное в этой истории заключается в том, что для эксперимента не придется покупать ничего специального: достаточно продукта, который многие привыкли видеть исключительно в своей чашке.

Смотрите видео - способ очистки санузла:

Тем, кто старается свести использование сильнодействующей бытовой химии к минимуму, стоит обратить внимание на простые домашние средства. Для очистки кафельной плитки подойдут продукты, которые обычно без труда можно найти на кухне, - пищевая сода и лимонная кислота.



Их сочетание помогает удалять обычную грязь и налет с поверхности плитки, поэтому в ряде случаев такой способ может заменить покупные чистящие составы. При этом уборка не потребует больших затрат: оба ингредиента недорогие, доступны практически в любом магазине и давно применяются в быту для ухода за различными поверхностями.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Читайте также:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред