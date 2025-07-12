'Российская армия будет бежать': война завершится только при одном условии - Свитан

Есть четкая последовательность событий, которые должны происходить, чтобы привести к завершению войны.

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Свитан назвал главное условие завершения войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, скрин YouTube

Основные тезисы Свитана:

Пока РФ не развалится, война в Украине не закончится полностью

Чтобы вызвать начало развала РФ, надо бить по ее нефтяной отрасли

После этого может смениться руководство России, и только тогда российская армия будет бежать

Есть четкая последовательность событий, которые должны происходить, чтобы привести к завершению войны. Война не сможет закончиться, пока не распадется страна-агрессор Россия.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде. Он отметил, что Путин и его режим точно будут пытаться удержать разваливающуюся Россию. И механизмы у них для этого есть.

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"А пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, с выходом на государственные границы. Да и пока мы не выйдем на государственные границы, мы сами эту войну не прекратим. Поэтому последовательность такова. Сначала - развал России или по крайней мере начало ее распада, который можно запустить, нанося удары по нефтяной отрасли. Затем - смена руководства в России. Или же - развал России с исчезновением ее руководства, как исчез Горбачев после развала Советского Союза. А только потом российская армия будет бежать", - отметил он.

Также, по словам Свитана, есть еще и другая проблема на оккупированных территориях - кроме присутствия там России, в Крыму и на Донбассе выросло целое поколение коллаборантов. Он отметил, что коллаборантам деваться некуда, и они будут бороться даже после развала России.

"Поэтому я и говорю о необходимости сначала отсечь Донбасс от России и ее остатков по Дону, а только потом зачищать его от коллаборантов и российского военного присутствия там. Поэтому возможна только такая последовательность: развал России, свержение Путина и только потом прекращение войны и зачистка освобожденных территорий", - сказал он.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дроны поразили важный авиационный завод под Москвой - стало известно, что он производит для армии РФ. На данный момент отсутствуют официальные комментарии относительно масштабов поражения.

Также ранее сообщалось, что Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы". Президент требует отчетов от чиновников по каждой договоренности с партнерами.

Напомним, МиГ уничтожил последний мост россиян на важном направлении. Разрушенная переправа была единственным ключевым логистическим объектом для обеспечения российской группировки, которая активизировала наступление.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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