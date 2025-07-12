Уже не безопасный город: в Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ

На рассвете россияне атаковали Черновицкую область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и одной ракетой.

https://glavred.info/ukraine/uzhe-ne-bezopasnyy-gorod-v-chernovcah-dvoe-pogibshih-i-14-ranenyh-iz-za-ataki-rf-10680704.html Ссылка скопирована

РФ осуществила атаку на Черновцы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное:

В результате ночной атаки 12 июля в Черновцах погибли два человека

Повреждены жилые дома, магазины, админздания и автомобили

В результате атаки в ночь на 12 июля на Черновцы, к большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще 4 человека - тяжелораненые, за их жизнь сейчас борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии, об этом сообщил начальник Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Facebook.

Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, им оказывалась медпомощь непосредственно на месте.

видео дня

"В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. Имеем последствия и на территории Сторожинецкой громады. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых", - заявил Запаранюк.

Запаранюк сообщил о последствиях атаки / фото: тг-канал Главред

По словам главы ОГА, сейчас на местах работают все профильные службы.

"Не приближайтесь к соответствующим локациям! Это может быть опасно. Еще раз прошу всех буковинцев - в случае объявления воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!", - резюмировал он.

ГСЧС рассказали детали атаки на Черновцы / фото: тг-канал Главред

Атака на Украину 12 июля - что известно

Как сообщал Главред, вечером 11 июля по Украине распространялась воздушная тревога. Сообщалось, что "табуны" шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов. Кроме этого, в 23:00 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

Так, россияне в ночь на субботу, 12 июля, массированно ударили по Украине ракетами, дронами и авиабомбами. К сожалению, в результате коварного удара есть разрушения домов, пожары и погибшие. Были прилеты во Львове, Луцке, Харькове, Киеве и Черновцах.

Больше новостей об ударах РФ по Украине:

Об источнике: Руслан Запаранюк Запаранюк Руслан Васильевич (род. 19 августа 1974, село Нижние Становцы Вижницкого района Черновицкой области} - украинский политик, председатель Черновицкой областной государственной администрации (с 11 июля 2022 года), сообщает Википедия. Работал на различных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года до июля 2022 года - начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины". Основатель общественной организации "Буковинский оберег", работавшей в сфере права. В 2020 году баллотировался в Черновицкий областной совет от партии "Единая Альтернатива". С 11 июля 2022 года - председатель Черновицкой областной государственной администрации. В апреле 2023 года возглавил областную ячейку партии "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред