Какая скрытая цель ударов по Киеву: раскрыты истинные планы Путина по Украине

Президент Владимир Зеленский в рамках Конференции по восстановлению Украины сделал ряд важных заявлений, в частности, об ударах РФ по Киеву и целях Путина.

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Какова цель ударов по Киеву - раскрыты планы Путина по Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова новая цель ударов РФ по Украине и, в частности по Киеву

Почему Путин говорит о переговорах

Какие есть два настоящих союзника России и почему речь идет не о странах

Президент Владимир Зеленский выступил на четвертой международной Конференции по восстановлению Украины (URC 2025), состоявшейся 10-11 июля в Риме. Он решительно осудил ночные ракетные и дроновые атаки России по Киеву как "чистый террор" и призвал партнеров не медлить с инвестициями в укрепление противовоздушной обороны и развитие оборонной отрасли Украины

Главред собрал главные заявления президента Украины в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.

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Скрытая цель удар по Киеву

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный ракетно-дронный обстрел Киева со стороны России был приурочен к началу международной конференции по восстановлению Украины (URC-2025), которая открылась в Риме. В своем выступлении на открытии мероприятия он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что это событие привлекло внимание не только международного сообщества, но и Москвы.

"Россия также готовилась к этому дню", - отметил Зеленский, напомнив, что прошлой ночью оккупанты совершили масштабную атаку на столицу.

"Только этой ночью они совершили очередную массированную атаку по Украине, в основном по Киеву. Были задействованы "Шахеды". Украинцы сейчас сталкиваются с атаками сотен, сотен этих дронов каждую, каждую ночь. Это чистый терроризм", - сказал он.

По его словам, накануне враг выпустил более 700 ракет и дронов, а этой ночью - около 400.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Президент добавил, что в результате обстрела погибли два человека, есть раненые, полностью уничтожена медицинская лаборатория, повреждены жилые дома, торговый центр, ветеринарная клиника и инфраструктурные объекты города. И хотя многие вражеские цели были сбиты, часть из них все же достигла цели.

В этом контексте Зеленский призвал западные страны активнее вкладывать средства в производство дронов в Украине, в частности перехватчиков.

Какая цель Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне пытаются наносить массированные удары по Украине как можно чаще.

"И это именно то, чего хочет Путин, чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины и чтобы дома, школы, сама жизнь были уничтожены везде, не только у передовой", - добавил президент.

Сигналы о переговорах из России

Президент Владимир Зеленский заявил, что заявления России о якобы готовности к переговорам были элементом информационной кампании, целью которой было создать впечатление, что именно Украина не стремится к миру. Он напомнил, что еще год назад многие верили в искренность намерений Москвы относительно переговоров и прекращения боевых действий, однако такие сигналы оказались частью российской пропаганды.

"Но мы тогда уже говорили: на Россию надо давить, потому что она не готовится к миру. И теперь все видят - Путин отверг каждое мирное предложение и только наращивает насилие", - подчеркнул Зеленский.

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"План Маршалла" для Украины

Во время выступления на конференции по восстановлению Украины Зеленский призвал участников определить четкие финансовые инструменты для поддержки нашего государства. Он напомнил о важности исторического "Плана Маршалла" для послевоенного восстановления Европы, подчеркнув, что сейчас мир имеет шанс создать новую волну развития. Президент предложил вместе разработать современный аналог этого плана и призвал международных партнеров присоединиться к Коалиции восстановления Украины.

"Мы должны четко согласиться, что замороженные российские активы должны идти на пользу Украине", - указал глава государства, добавив, что использовать следует не только проценты с этих активов, но и сами активы.

Рекордные темпы развития авиации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рекордно короткие сроки смогла развить современную боевую авиацию даже в условиях войны. Он поблагодарил страны-партнеры за поддержку в рамках авиационной коалиции, благодаря которой Украина уже получает и наращивает парк современных самолетов.

"Ни одна другая страна не перешла с советских самолетов на F-16 и "Миражи" так быстро. Спасибо всем, кто помог", - сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул эффективность созданной коалиции беспилотников, которые помогают сдерживать врага на фронте и наносить удары по военным объектам в глубине территории России.

F-16 / Инфографика: Главред

10 миллиардов евро для Украины

Кроме того, глава государства сообщил, что в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 10-11 июля, подготовлено почти 200 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. В мероприятии принимают участие более 500 компаний. Зеленский отметил важность реализации этих договоренностей и призвал партнеров уделить особое внимание энергетическому сектору, учитывая, что Украина уже выдержала три военные зимы и готовится к очередной.

"Это (пережить зиму - ред.) можно сделать только совместными усилиями, и давайте используем эту конференцию, чтобы двигаться вперед в этом направлении. Я благодарю... за постоянную поддержку ЕС в помощи Украине преодолеть энергетические проблемы. Мы должны и в дальнейшем обеспечивать защиту наших людей", - сказал президент Украины.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

2 союзника России

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал единственных союзников российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в войне против Украины.

"Путин имеет только двух реальных союзников - террор и зиму. Мы должны отвечать обоим", - сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто уже оказывает поддержку Украине, и призвал к ежедневной, слаженной работе для достижения общей цели.

"Мы все должны продолжать давление на Россию. Все должны работать над обороной, чтобы могли принести реальное прекращение огня как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы украинские беспилотники пополняли общие арсеналы союзников, а современные технологии использовались не только для войны, но и для восстановления страны. Он подчеркнул, что Украина уже сегодня должна формировать и воплощать действенный план восстановления, что позволит украинцам вернуться домой.

"Чтобы наши дети и люди возвращались домой", - резюмировал глава государства.

Замороженные активы РФ

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость использования не только доходов, но и самих замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. По его мнению, эти средства должны использоваться значительно активнее, чем до сих пор, в частности для спасения жизней.

Также он подчеркнул потребность в создании эффективной системы восстановления, которая будет включать специальный фонд и финансирование как на государственном, так и на местном уровне.

"Мы очень открыты к сотрудничеству с любым бизнесом, который может поддержать нашу силу, производство, логистику и восстановление", - отметил Зеленский.

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Усиление оборонного производства

Отдельное внимание Зеленский уделил развитию оборонной промышленности. Украина намерена привлечь более 30 государств и сотни компаний к производству беспилотников и систем противовоздушной обороны. В конференции принимают участие около 500 компаний, и их призвали к сотрудничеству с украинской стороной.

Украина обладает передовыми технологиями в сфере дронов как для наступления, так и для обороны, и готова делиться этим опытом с партнерами. Подчеркивается, что инвестиции в эти направления важны не только для защиты Украины, но и для безопасности ее союзников, ведь страна находится под постоянными российскими атаками.

"Мы должны сосредоточиться прежде всего на том, чтобы остановить российские дроны и ракеты. Это означает увеличение поставок средств противовоздушной обороны и инвестиций в дроны-перехватчики, системы противовоздушной обороны и ракеты. Я призываю всех наших партнеров - увеличить ваши инвестиции. Когда Россия усиливает свои атаки, мы не можем иметь дефицита финансирования для производства дронов", - сказал Зеленский.

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