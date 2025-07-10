'Будем отвечать жестко': Зеленский не сдержал эмоций после атаки РФ

Зеленский сказал, что Россия должна ощущать последствия своего террора.

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Зеленский назвал главную цель атаки / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Главное из заявления президента:

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

Главной целью атаки были Киев и область

На такие российские удары надо отвечать жестко

Этой ночью страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, который длился почти десять часов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что враг применил 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - Шахеды.

видео дня

Последствия российской атаки - видео:

"Главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - говорится в сообщении.

По его словам, это очевидное наращивание террора Россией.

"Каждую ночь сотни шахедов, постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - добавил Зеленский.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Президент также рассказал, что сегодня будет говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - подытожил он.

Массированная атака - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами Шахед. Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Известно, что в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Позже, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате российской атаки в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.

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