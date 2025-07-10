Количество пострадавших в Киеве неуклонно растет: людям советуют закрыть окна

Уже известно о 2 погибших в Киеве.

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Последствия удара РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

Ночью россияне атаковали Киев

В городе зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха

Уже известно о 14 пострадавших и 2 погибших

В ночь на 10 июля страна-агрессор Россия атаковала Киев. Вследствие этого в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Он рассказал, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям закрыть окна.

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"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - говорится в сообщении.

Ткаченко также добавил, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о 13 людях, которые получили травмы в результате атаки.

"К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Начальник КОВА Николай Калашник сообщил, что почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину.

"Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. К сожалению есть пострадавший. В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу", - написал он.

По его словам, последствия вражеской атаки фиксируют в 4 районах области.

Так, в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", - подчеркнул Калашник.

В 7:04 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме. В Голосеевском районе горит грузовик, а в Подольском зафиксировано падение обломков.

В ночь на 9 июля, российские оккупанты также атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В нескольких городах прогремели взрывы, в частности, враг терроризировал Луцк.

Известно, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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