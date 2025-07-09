Зеленский назвал условие, которое может остановить российские атаки по Украине

Украинский лидер отреагировал на вражеский удар по Луцку.

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Президент Украины отреагировал на российский удар / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

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Зеленский отреагировал на российский удар по Украине

Лидер призвал партнеров ввести санкции против РФ

В ночь на 9 июля, войска российского диктатора Владимира Путина масштабно атаковали города Украины. Основной удар был по Луцку. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной вражеский удар.

Он привел информацию Воздушных сил ВСУ, в которой говорится, что россияне запустили по Украине 741 цель. По его словам, основная часть дронов и ракет была сбита.

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Зеленский сообщил, что сейчас во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.

"Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что нужно ввести болезненные санкции против российской нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. И еще вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть.

"Партнеры знают, как надавить так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - добавил украинский лидер.

Смотрите видео, в котором подробно рассказано о ночном ударе России по Украине:

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Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.

Под российский удар также попала Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров. Во время обстрела в городе пострадала женщина 1980 года рождения.

Напомним, вечером вторника, 8 июля, по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал". Российская армия осуществила пуски ракет типа "Кинжал". Один из снарядов двигался в направлении Житомир - Староконстантинов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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