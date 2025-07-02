РФ ударила по Харькову: вспыхнул мощный пожар, повреждены дома и СТО

Оккупанты атаковали Новобаварский район города и Купянский район Харьковщины.

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Ночью РФ нанесла удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Кратко:

В Харькове прогремели взрывы, вспыхнул пожар

Под удар Шахедов попал и Купянский район

В ночь на среду, 2 июля, российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. В одном из районов Харькова возник пожар.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, был атакован Новобаварский район города. Загорелось одноэтажное нежилое сооружение.

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"Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - отметил он.

Как уточнил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела (предварительно БПЛА типа Герань-2) горели боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.

"Огнем охвачена ориентировочно площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГосЧС", - сообщил Синегубов.

Позже Терехов сообщил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.

Спасатели локализировали огонь на месте "прилета" в Новобаварском районе города.

Два человека эвакуированы Красным Крестом из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данный момент нет.

Также РФ нанесла удар по селу Боровское Купянского района при помощи пяти БпЛА типа Герань-2.

В результате взрывов вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

Площадь пожара, который на данный момент локализован, достигла 800 кв. м.

К сожалению, здесь есть погибший и раненый.

Кроме того, в селе Волосская Балаклея Купянского района из-за удара еще пяти дронов типа Герань горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия.

Пожар уже ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обновлено. В ГСЧС рассказали подробности ночной атаки 2 июля.

Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.

В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного здания на площади около 300 м кв.

В Шевченковской общине Купянского района БпЛА ударил по территории двух сельскохозяйственных предприятий в с. Боровское и с. Волокская Балаклея.

На местах попаданий работали подразделения ГосЧС, сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Атаки РФ на Харьков - последние новости

Как писал Главред, в ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что во время атаки на Харьков российская армия впервые применила для удара по городу новый беспилотник "Черника".

По его данным, только за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак. Чаще всего оккупанты били дронами-камикадзе "Шахед".

Напомним, в ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также был поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар.

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