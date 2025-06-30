Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавших

Кратко:
- Три населенных пункта Харьковщины пострадали в результате атаки РФ
- К медикам обратились четыре человека
В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали четыре человека.
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.
В Песочине в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО, начался пожар.
В Куротном Чугуевского района повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
В Дергачах в результате попадания БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
Синегубов сообщил о четырех пострадавших в Песочине.
Позже в ГосЧС уточнили, что в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.
В Дергачах произошло два пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.
В с. Курортное (Чугуевский район) горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.
Как писал Главред, в ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также был поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар.
В ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. В результате атаки было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры в Дрогобычском районе.
Основные удары были направлены на западные области. Взрывы также прогремели в Запорожье, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.
В целом Россия использовала 537 воздушных средств поражения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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