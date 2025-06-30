Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавших

В результате вражеской атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.

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Харьковсую область атакаовали дроны / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Харкьовская областная прокуратура

Кратко:

Три населенных пункта Харьковщины пострадали в результате атаки РФ

К медикам обратились четыре человека

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали четыре человека.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.

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В Песочине в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО, начался пожар.

В Куротном Чугуевского района повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

В Дергачах в результате попадания БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

Синегубов сообщил о четырех пострадавших в Песочине.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Позже в ГосЧС уточнили, что в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

В Дергачах произошло два пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

В с. Курортное (Чугуевский район) горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Как писал Главред, в ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также был поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар.

В ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. В результате атаки было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры в Дрогобычском районе.

Основные удары были направлены на западные области. Взрывы также прогремели в Запорожье, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.

В целом Россия использовала 537 воздушных средств поражения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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