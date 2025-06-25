Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали люди

Оккупанты нанесли по Запорожью четыре удара, по Харькову - не меньше семи.

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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: что известно / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Харьков и Запорожье

Вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В Харькове россияне атаковали гражданское предприятие

В ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов.

Взрывы в Харькове прогремели после 1:50. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе.

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Также поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар.

Есть информация об одном пострадавшем. По предварительным данным, это 64-летний мужчина. Его госпитализировали.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По данным ОВА, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. В результате удара загорелось трехэтажное здание.

Около трех часов ночи мэр подтвердил, что Харьков атакован семью беспилотниками типа "Шахед". Терехов отмечает, что все удары пришлись по Киевскому району города.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что армия РФ применила для атаки по по Киевскому району БПЛА "Герань-2".

Смотрите видео - Последствия ночной атаки на Харьков:

Кроме того, ночью армия РФ нанесла по Запорожью четыре удара. Враг атаковал город после полуночи, попал по частному сектору.

Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Получили ранения двое мужчин — 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован.

"Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь", — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смотрите видео - Последствия ночной атаки на Запорожье:

Как писал Главред, в ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков. Вспыхнули пожары. Погиб ребенок. Есть пострадавшие.

в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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