Бьют, когда все вернулись из укрытий: в МВД описали новую опасную тактику ударов РФ

Кратко:
- РФ использует новую тактику ударов по Украине, сообщили в МВД
- Такую тактику оккупанты практикуют несколько месяцев
- Сначала они с вечера запускают дроны, а потом под утро - ракеты
Российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Такую тактику они испытывают несколько месяцев.
Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сначала с вечера запускают дроны, а затем - ракеты. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в комментарии 24 каналу.
Он отметил, что оккупанты используют тактику "промедления" - сначала запускают дроны, а через несколько часов - ближе к утру - ракеты.
Первые дроны захватчики запускают вечером. И после этого люди возвращаются домой из укрытий, не подозревая, что под утро прилетят еще и ракеты. В основном оккупанты запускают ракеты ближе к рассвету.
В качестве примера Клименко привел ситуацию, которая возникла этой ночью в Белой Церкви Киевской области. Там во время эвакуации людей из медучреждения двое спасателей получили ранения, а женщина, которую переносили, погибла.
Это уже второй трагический случай, когда во время эвакуации пострадали работники ГСЧС.
Смотрите видео с комментарием Клименко:
Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой - есть жертвы и пострадавшие. На Киевщине больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
Напомним, удар РФ по Киеву разрушил подъезд многоэтажки - есть жертвы, под завалами - люди. Самые тяжелые последствия российского обстрела в Шевченковском районе столицы.
Также сообщалось, что оккупанты запустили по Украине почти 400 целей - РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атаки. Россия нанесла комбинированный удар по Украине, основной удар пришелся на Киев, благодаря слаженной работе ПВО 354 воздушные цели удалось обезвредить.
Читайте также:
- "РФ получила все, что могла": какие 3 страны помогают России воевать
- Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара
- Сын остался сиротой: в Киеве в результате российского удара погибли супруги
Кто такой Игорь Клименко?
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред