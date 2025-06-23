Бьют, когда все вернулись из укрытий: в МВД описали новую опасную тактику ударов РФ

Захватчики используют тактику "промедления", которая еще больше угрожает украинцам.

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В МВД описали новую опасную тактику ударов РФ/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

Кратко:

РФ использует новую тактику ударов по Украине, сообщили в МВД

Такую тактику оккупанты практикуют несколько месяцев

Сначала они с вечера запускают дроны, а потом под утро - ракеты

Российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Такую тактику они испытывают несколько месяцев.

Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сначала с вечера запускают дроны, а затем - ракеты. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в комментарии 24 каналу.

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Он отметил, что оккупанты используют тактику "промедления" - сначала запускают дроны, а через несколько часов - ближе к утру - ракеты.

Первые дроны захватчики запускают вечером. И после этого люди возвращаются домой из укрытий, не подозревая, что под утро прилетят еще и ракеты. В основном оккупанты запускают ракеты ближе к рассвету.

В качестве примера Клименко привел ситуацию, которая возникла этой ночью в Белой Церкви Киевской области. Там во время эвакуации людей из медучреждения двое спасателей получили ранения, а женщина, которую переносили, погибла.

Это уже второй трагический случай, когда во время эвакуации пострадали работники ГСЧС.

Игорь Клименко/ скрин

Смотрите видео с комментарием Клименко:

Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой - есть жертвы и пострадавшие. На Киевщине больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

Напомним, удар РФ по Киеву разрушил подъезд многоэтажки - есть жертвы, под завалами - люди. Самые тяжелые последствия российского обстрела в Шевченковском районе столицы.

Также сообщалось, что оккупанты запустили по Украине почти 400 целей - РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атаки. Россия нанесла комбинированный удар по Украине, основной удар пришелся на Киев, благодаря слаженной работе ПВО 354 воздушные цели удалось обезвредить.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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