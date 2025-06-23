Сын остался сиротой: в Киеве в результате российского удара погибли супруги

В результате российского удара по Киеву погибли 7 человек, более 30 получили ранения.

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Что известно о погибших от российской атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Россияне нанесли массированный удар по Киеву

В результате вражеского удара погибли супруги

У них остался сын

В ночь на 23 июня, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом врага был Киев. В результате российской атаки по столице погибли супруги. У них остался сын, который на момент обстрела находился у бабушки. Об этом сообщает УП. Жизнь со ссылкой на школу №97 имени Елены Телиги, где парень недавно закончил 9 класс.

Руководитель родительского комитета класса Наталья Сытник рассказала, что сын погибших не смог дозвониться до родителей после ночной атаки.

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"У нас есть группа, где есть я и дети. Когда произошел взрыв, я детям написала, все ли ок. Все отписались. А потом мне Кирилл написал лично: "Тетя Наташа, я не могу дозвониться до мамы и папы. Я начала звонить по телефону. Куда я только не звонила... Он мне сказал, где они проживали, я отправила эту информацию полиции, чтобы их искали. Потом, к сожалению, узнали, что они погибли", - рассказала женщина.

Кроме родителей, в результате российского удара по Киеву, погиб также дедушка мальчика. У ребенка остались бабушка, тетя и дядя.

Женщина добавила, что родителей парня она знала лично, ведь недавно в школе был выпускной, где дети закончили 9 класс.

"Это такие люди... Знаете, когда говорят, что люди любят друг друга, то они умирают в один день? Вот и про них", - рассказала Наталья.

По ее словам, парень хорошо учится в школе. Чтобы помочь ему, родительский комитет инициировал сбор средств. Родители одноклассников также начали искать психолога, который будет работать с Кириллом. Уже удалось найти специалиста, который будет работать с мальчиком бесплатно.

"У ребенка нет жилья. Ему сейчас жить в селе? Ребенок привык быть здесь - где его друзья и его школа. Вещей у него не осталось. Бабушка на 3 тысячи гривен пенсии этого всего не вытянет", - отметила Наталья.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 23 июня - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские войска совершили масштабную атаку на Киев. В результате обстрела в столице погибло по меньшей мере семь человек, еще более 30 получили ранения.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 23 июня (с 20.00 22 июня) ударила по территории Украины с применением 368 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 354 воздушные цели, основной удар был направлен на Киев.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что для отражения массированной воздушной атаки на столицу были привлечены силы противовоздушной обороны, в частности истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные группы, а также дроновое ПВО.

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