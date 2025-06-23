'Основная причина разрушений': Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков ударных БпЛА и ракет в Киеве, которые приносят "огромный вред", отметил Игнат.

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Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, скриншот из видео

О чем сказал Игнат:

Большая часть ракет и дронов, которыми РФ ударила по Украине - двигались на Киев

Зафиксировано попадание в 6 локациях

Обломки ракет и "Шахедов" приносят огромный вред

Подавляющее большинство ракет и дронов-камикадзе этой ночью Россия направила именно на Киев. В результате атаки известно о попадании в 6 локациях. Больше всего повреждений вызвали обломки ракет и дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24.

По его словам, основной удар пришелся на столицу и ее окрестности. Игнат добавил, что в некоторых местах зафиксировано не одно, а несколько попаданий. Кроме того, в 25 локациях обнаружено падение сбитых дронов и ракет из-за чего уже известно о погибших и раненых.

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Для отражения массированной воздушной атаки были привлечены силы противовоздушной обороны, в частности истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные группы, а также дроновое ПВО.

"Фактически все сегодня составляющие системы ПВО были привлечены к отражению этого воздушного нападения. Как видим результат есть. Но обломки сбитых "Шахедов" и ракет все равно приносят огромный вред", - подчеркнул он.

Юрий Игнат снова обратился к гражданам с просьбой не выкладывать в сеть фото и видео обломков, ведь эту информацию могут использовать вражеские пропагандисты.

Он отметил, что в интернете уже начали появляться кадры с фрагментами зенитных управляемых ракет, которые упали после работы ПВО. Это, по его словам, дает основания российской пропаганде заявлять, будто "украинцы сами себя обстреливают".

"Хотя ракета, которая изображена на фото, она не имеет такой большой взрывной волны, имеет самоликвидатор, и поэтому не может принести подобных разрушений как от российских средств воздушного нападения. Поэтому еще раз обращаюсь не делать этого - не выставлять остатки обломков ракет, что может принести пользу российским пропагандистам и на международной арене в частности", - подчеркнул Игнат.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Украине 23 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 23 июня российские войска совершили масштабную атаку на Киев. В результате обстрелов в столице погибли по меньшей мере семь человек, более 30 получили ранения. Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Несмотря на трагедию, народный депутат Марьяна Безуглая вызвала возмущение в соцсетях, обратив свое внимание не на агрессию РФ, а на публичную критику украинского певца Тараса Тополи, квартира которого пострадала в результате атаки.

В Киеве житель разрушенной многоэтажки Валерий поделился историей спасения. Его подъезд почти полностью обвалился, но ему удалось выжить.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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