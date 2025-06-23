"Карма": Безуглая набросилась на Тополю после удара россиян по его дому

Главное:
- Безуглая обвинила Тараса Тополю в фейковой службе
- Нардеп снова заговорила о "карме"
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая после смертоносного обстрела Киева 23 июня вместо того, чтобы рассказать о преступлении страны-агрессора России, набросилась на украинского певца Тараса Тополю.
Тополя в соцсетях сообщил, что во время атаки была повреждена его с женой квартира, при этом все остались живы. Безуглая же прокомментировала его сообщение и заговорила о "карме".
"Видишь, как бывает, Тополь. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне", - написала она.
Нардеп обвинила певца в том, что он якобы проходил фейковую службу и отметила, что за это его догнала "карма", ведь он с семьей столкнулся с настоящей войной.
"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой", - говорится в заметке Безуглой.
Политический деятель также написала, что сочувствует всем, но больше всего - погибшим за государственность Украины, в частности в Бахмуте. По ее словам, если бы было меньше медийных подлиз к докторам философии и российских мясников-профессионалов в генеральских погонах, то погибших в боях было бы меньше.
В конце Безуглая цинично добавила, что хорошо, что семья Тополи уцелела и пожелала уцелеть всем семьям Украины, а не только его на тысячу лайков.
Удар россиян по Киеву 23 июня - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.
Впоследствии стало известно, что страна-агрессор Россия ударила по территории Украины с применением 368 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 354 воздушные цели.
Кроме этого стало известно, что украинский певец Тарас Тополя сообщил, что российская баллистика разнесла его с женой Еленой Тополей квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери.
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Кто такая Марьяна Безуглая
Марьяна Владимировна Безуглая (род. 17 мая 1988, Киев) - украинский политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва от 217-го избирательного округа, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Известна как участница многочисленных политических скандалов, вызвавших в Украине значительный общественный резонанс
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