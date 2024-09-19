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Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность

Юлия Закрепа
19 сентября 2024, 13:30
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Скандального нардепа Безуглую уволили из Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности - чем будет заниматься дальше.
Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность
Безуглую уволили из ВРУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк сообщили, что за решение об увольнении Безуглой с должности проголосовали 252 народных депутата.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета. И перевел ее членом Комитета по вопросам внешней политики", - написал Железняк.

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"Безуглую отозвали из комитета нацбезопасности и перевели в комитет международных отношений. Решение поддержали 252 депутата. "ЕС" настаивала на разделении этих постановлений", - добавила Ирина Геращенко.

Кто такая Марьяна Безуглая

Марьяна Владимировна Безуглая (род. 17 мая 1988, Киев) - украинский политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва от 217-го избирательного округа, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Известна как участница многочисленных политических скандалов, вызвавших в Украине значительный общественный резонанс

Скандалы с участием Марьяны Безуглой

Напомним, что нардепа Марьяну Безуглую внесли в базу центра "Миротворец". Она была внесена в базу центра "Миротворец" за якобы дискредитацию украинской власти, ВСУ. Также Безуглая якобы самый цитируемый российскими пропагандистскими СМИ депутат ВРУ с 2022 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник, 15 июля, решил снять Марьяну Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, однако это "блокирует Офис президента". Сама же Безуглая в своем Facebook отреагировала на такую информацию.

Безуглая призвала мобилизовать всех волонтеров на фронт. Безуглая выразила мнение, что лучшим волонтерством в 2024 году является присоединение к Вооруженным Силам Украины. Она отметила, что личный опыт мобилизации в 2015 году дал ей понимание важности такого вклада.

Также известно, что Безуглую исключили из партии, а "отобрать" у нее Комитет депутаты не смогли. Однако исключение Безуглой из партии не приведет к сложению ею депутатского мандата, поскольку парламентарий избиралась по округу на Оболони Киева.

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