Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

Народный депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник, 15 июля, решил снять Марьяну Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко написала в Telegram, что решение приняли по инициативе нардепа Ирины Фриз. По словам Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности заместителя председателя комитета "блокирует Офис президента".
Сама же Безуглая в своем Facebook написала, что решение комитета связано с ее публичными заявлениями о проблемах в ВСУ.
"Реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Facebook и т.д.", - заявила она.
По словам Безуглой, комитета "практически не существует", а подкомитеты в основном не проводят заседаний и не принимают решения. Она также уточнила, что остается заместителем председателя комитета и членом комитета.
Скандалы с участием Марьяны Безуглой
Напомним, что нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в Сети. Известно, что она пожаловалась, что военное руководство в лице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы не предоставило планов на 2024 год, поэтому "должно уйти".
Также Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт. Народный депутат выразила мнение, что лучшим волонтерством в 2024 году является присоединение к Вооруженным Силам Украины. Свою позицию она объяснила тем, что обязанность государства обеспечить все необходимое.
Безуглая загремела в скандал и дала странный совет украинцам в Пасху. Пост вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. В частности, депутату указали, что среди украинцев есть и те, "кто видит в этом отдушину", другие возмутились.
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