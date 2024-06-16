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Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали ответ

Дмитрий Видоменко
16 июня 2024, 15:04
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Электронные повестки и направления на ВВК не предусмотрены законом о мобилизации (то есть их не будет), сообщил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.
Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали ответ
Будут ли электронные повестки и направления на ВВК – ответ нардепа / Коллаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

В Украине власти не планируют внедрять электронные повестки в рамках мобилизации плюс профильным законом не предусмотрены электронные направления на военно-врачебную комиссию. Об этом нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – сказал он.

По поводу направлений на военно-врачебную комиссию Вениславский сообщил, что нардепы не регламентировали в законе о мобилизации возможность отправки через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВВК.

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"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", – подытожил народный избранник.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

мобилизация инфографика

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.

Как сообщал Гларвед, пока приложение "Резерв+" не используется для направления на ВВК, но эта возможность рассматривается, сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Технически функцию направления на ВВК можно добавить, но для этого нужны соответствующие юридические основания и нормативные акты.

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