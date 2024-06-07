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В ТЦК идти не надо: Кабмин существенно упростил воинский учет мужчин за рубежом

Руслана Заклинская
7 июня 2024, 20:27обновлено 7 июня, 21:31
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Кабинет Министров Украины принял важные изменения в постановления, регулирующие воинский учет и мобилизацию мужчин.
В ТЦК идти не надо: Кабмин существенно упростил воинский учет мужчин за рубежом
Кабмин принял ряд поправок к мобилизационным процедурам / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Военнообязанные украинцы, которые длительное время проживают за границей, могут стать на воинский учет без личного визита в ТЦК и СП. Кабмин разрешил мужчинам за рубежом становиться на учет в консульствах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на воинский учет через зарубежные дипломатические учреждения Украины для лиц, находящихся не в Украине более трех месяцев. Отныне призывники, военнообязанные и резервисты смогут становиться на учет без личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за рубежом, исключили требование о представлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе для лиц с инвалидностью II группы. По словам ведомства, это упростит процедуру и избежит лишней бюрократии.

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Также были внесены изменения в порядок предоставления информации об административных правонарушениях мужчин. Теперь эти данные будут автоматически направляться районным (городским) ТЦК и СП в полицию в форме электронного отчета.

мобилизация инфографика
Что извесно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - нововведения для украинцев за рубежом

Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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