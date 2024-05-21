Имеют только 30 дней: Кабмин принял решение об учете мужчин за рубежом

Зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на консульском учете.

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Мужчины, которые находятся за границей, должны прийти в ТЦК / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК.

Как известно, 16 мая вступило в силу постановление Кабмина №563, которым это предусмотрено. Соответственно у мужчин есть только 30 дней на то, чтобы лично явиться в ТЦК.

Также в постановлении предусмотрено, что мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.

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"Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №563 стать на воинский учет путем личного прибытия в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору", - говорится в сообщении постановления.

Стоит также добавить, что зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на постоянном или временном консульском учете.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - главные новости

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. В частности, работники критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронироваться без ограничений.

Стоит отметить, что даже в случае добровольной явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (в просторечии - военкомат) граждане Украины могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета.

Согласно закону о мобилизации, даже украинцы, которые имеют право на отсрочку, все равно обязаны пройти военно-врачебную комиссию, заявили в Полтавском областном ТЦК.

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