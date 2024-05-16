Мобилизацией с 25 лет Генштаб хочет привлечь 100 тысяч новых бойцов - СМИ

Мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойуов. Такой прогноз был опубликован в материале портала "Украинская правда".
Журналисты отмечают, что закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ожидал подписи президента Украины Владимира Зеленского целых 10 месяцев ‒ с момента его принятия Верховной Радой за основу и в целом.
По словам источников "УП", которые якобы принимали участие в заседаниях Ставки, тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный несколько раз напоминал президенту о законе, однако руководитель страны колебался ‒ якобы не решался подписать закон из-за нелюбви к непопулярным решениям и финансового аспекта мобилизации.
Но в конце концов президент подписал закон ‒ и якобы пошел на этот шаг из-за истощения личного состава Сил обороны и безвозвратных потерь на фронтах украино-российской войны.
В материале утверждается ‒ неизвестно, удастся ли существенно омолодить Силы обороны благодаря мобилизации 25-летних граждан Украины (поскольку это связано со сложной демографической ситуацией в Украине).
Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун также отметил, что в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков (сейчас им должно быть примерно 25−26 лет).
При этом, говорит Гладун, далеко не не все они попадут в ВСУ ‒ потому что кто-то не будет пригодным по состоянию здоровья, а кто-то оказался за границей или на временно оккупированных территориях.
При этом источники "УП" в Генеральном штабе прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в ряды Сил бороны примерно 100 тысяч молодых защитников.
Кто такой Александр Гладун?
Гладун Александр Николаевич - член-корреспондент НАН Украины, старший научный сотрудник и доктор экономических наук Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, сообщается на сайте Национальной академии наук Украины
Мобилизация 2024 в Украине - последние новости
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