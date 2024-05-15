Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получить

Электронный код военнообязанных (или как иногда его называют ВИН-код) в Украине является уникальным цифровым идентификатором, который используется для учета военнообязанных граждан в системе "Оберіг". Этот код создан для упрощения процесса учета, хранения данных и взаимодействия между различными государственными органами.
Что означает штрихкод в военном билете
Штрихкод в военном билете, который состоит из 19 цифр выполняет ряд важных функций:
- Учет военнообязанных: ЕКВ позволяет вести точный и актуальный учет граждан, подлежащих воинской обязанности.
- Документооборот: благодаря ЭКВ упрощается обработка документов, связанных с военной службой, таких как повестки, справки и т.д.
- Взаимодействие с государственными органами: ЭКВ облегчает обмен информацией между ТЦК и СП, государственными учреждениями и другими организациями.
- Контроль и аналитика: использование электронного кода позволяет проводить аналитику и мониторинг выполнения военных обязанностей.
Основная цель этого кода - ускорить поиск информации о конкретном лице в реестре. Электронный номер добавляется к военно-учетным документам гражданина, что облегчает ведение военно-учетной документации.
"Это просто номер записи в едином государственном реестре военнообязанных. Именно благодаря ему не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже имеется в электронном виде", - добавил помощник начальник по правовой обороне Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук.
Как пояснили в ТЦК и СП, пока государство не определило другого использования этого кода. Военнообязанный не обязан знать или запоминать этот код.
Кто такой Иван Жук
Иван Жук - помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП.
Как узнать свой ВИН-код
ВИН-код или электронный код военнообязанного формируется автоматически при внесении данных в реестр. Однако уже известны случаи, когда людей вызывают в ТЦК для присвоения ВИН-кодов. Это означает, что человек может получить повестку и должен явиться в ТЦК, чтобы вписать или вклеить электронный код в свой военно-учетный документ.
"При этом, как отмечают представители ТЦК, не обязательно его запоминать. Номер будет вписан в ваш военный билет или в другой учетный военный документ, который у вас есть на руках. И таким образом в дальнейшем вас будет легко в этой очень большой базе найти и узнать всю информацию о вас", - объясняет юрист и адвокат Ростислав Кравец.
Кто такой Ростислав Кравец
Ростислав Юрьевич Кравец - украинский адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры".
Как получить ВИН-код
Для получения персонального ВИН-кода необходимо совершить ряд действий:
- Регистрация в военном комиссариате: гражданин должен обратиться в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на учет.
- Подача документов: необходимо подать личные документы, такие как паспорт, идентификационный код, а также медицинские справки.
- Получение кода: после проверки документов и постановки на учет, военнообязанный получает свой электронный код.
Получение ЭКВ является обязательным для всех граждан Украины, подлежащих воинской обязанности, и значительно упрощает административные процессы, связанные с военной службой.
Кто будет проверять ВИН-коды у военнообязанных
Юристы сообщают, что граждане получают штрихкоды в свои военно-учетные документы, которые будут важными после вступления в силу нового закона о мобилизации.
"На данный момент, когда люди обновляют свои данные, они получают соответствующий штрихкод в военно-учетный документ. Зачем это нужно? После 28-го числа, когда территориальные центры комплектования и полиция будут иметь полномочия проверять военно-учетные документы, они смогут определить, что лицо обновило свои данные, благодаря актуализации информации через электронный реестр "Оберіг'", - объясняет эксперт и добавляет, что после 18-го мая будет введена новая форма военно-учетных документов.
Отмечается, что по состоянию на сейчас эти коды существуют в виде штрихкодов в военных билетах, распечатанных из базы "Оберіг", однако по некоторым данным после 18-го мая будет введена новая форма военно-учетного документа.
Смотрите видео о том, для чего нужен штрихкод в военном билете:
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"Это будет электронная выписка из реестра "Оберіг", который позволит установить статус призывника, военнообязанного или резервиста: обновил ли он данные, подлежит мобилизации, имеет право на отсрочку и т.д.", - отметил юрист Юридической группы Primus Partners.
Что известно о реестре "Оберег"
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг" - государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет, сообщает Википедия.
Эта электронная информационная система для сбора, хранения, обработки и использования персональных данных создана для обеспечения воинского учета граждан Украины. Создание и работа реестра финансируется за счет госбюджета и других источников.
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